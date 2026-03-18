Los de Pellegrini aparcan la lucha por la quinta plaza liguera, que tendrá la UCL como premio gordo, para buscar la remontada en la UEL y aprovechar un lado del cuadro benigno

Un abrazo de fe en las gradas del Estadio de La Cartuja.RBB

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 19 de marzo de 2026:

- REAL BETIS - PANATHINAIKOS (21:00 HORAS) / ELLOS CREEN EN TI, BETIS

Unas 60.000 gargantas rugirán en La Cartuja para llevar a los suyos en volandas hacia los cuartos de final de la Europa League, donde les espera el Braga

- MONCHI AVALA A CORDÓN

El isleño, que tilda a Almeyda de "buen gestor de vestuario" en su entrevista con ED, ve "cosas coherentes" en la planificación, considerando "fichajes interesantes" a Mercado, Iglesias y Sangante

- LOS CUARTOS DE LA CHAMPIONS, DEFINIDOS

El Barça apabulla (7-2) y se verá con un Atleti que resiste (3-2). El Liverpool remonta (4-0) y se cruza con el PSG. Real Madrid-Bayern y Sporting CP-Arsenal, las otras eliminatorias

- SENEGAL NO SE RINDE

La ganadora en el campo y luego destronada de la Copa de África entra en cólera y anuncia que recurrirá ante la Fifa la pérdida extemporánea del título continental.