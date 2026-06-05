La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 6 de junio de 2026
El brasileño Kaiki Bruno, objetivo bético para el lateral, saldrá este verano del Cruzeiro
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La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 6 de junio de 2026
LE ABREN LA PUERTA
El Cruzeiro asume la salida de Kaiki Bruno, busca sustituto y el Betis se apresta para ofertar con las ideas claras
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