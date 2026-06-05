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La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 6 de junio de 2026

El brasileño Kaiki Bruno, objetivo bético para el lateral, saldrá este verano del Cruzeiro

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 6 de junio de 2026

Kaiki Bruno, ante un contrarioImago

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La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 6 de junio de 2026

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