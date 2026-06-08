30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 8 de junio de 2026

El mercado del Sevilla vive una indecisión por el cambio de referente y lo que había dejado encarrilado Antonio Cordón

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Marius Marin se le escapa al Sevillaimago

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EN EL AIRE

La indecisión del Sevilla con Marius Marin, cuyo fichaje se frenó por su lesión en el Pisa, acerca al rumano al mercado árabe, al que llegaría libre

ABDE ESTÁ KO

El jugador bético se retira con un dolor en la rodilla tras un choque con Chadi Riad

FLORENTINO PÉREZ SIGUE MANDANDO

Gana las elecciones con suficiencia y calla a los críticos ante un Riquelme que obtuvo bastante respaldo

LAMINE YAMAL Y NICO VEN LA LUZ

Ambos jugadores han comenzado su reincorporación progresiva en el primer día en Chattanooga

ALEGRÍAS PARA MARC MÁRQUEZ Y FERNANDO ALONSO

Triunfo del catalán en el GP de Hungría y primer punto para el ovetense en Mónaco

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