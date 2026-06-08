La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 8 de junio de 2026
El mercado del Sevilla vive una indecisión por el cambio de referente y lo que había dejado encarrilado Antonio Cordón
La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 8 de junio de 2026
EN EL AIRE
La indecisión del Sevilla con Marius Marin, cuyo fichaje se frenó por su lesión en el Pisa, acerca al rumano al mercado árabe, al que llegaría libre
El jugador bético se retira con un dolor en la rodilla tras un choque con Chadi Riad
FLORENTINO PÉREZ SIGUE MANDANDO
Gana las elecciones con suficiencia y calla a los críticos ante un Riquelme que obtuvo bastante respaldo
LAMINE YAMAL Y NICO VEN LA LUZ
Ambos jugadores han comenzado su reincorporación progresiva en el primer día en Chattanooga
ALEGRÍAS PARA MARC MÁRQUEZ Y FERNANDO ALONSO
Triunfo del catalán en el GP de Hungría y primer punto para el ovetense en Mónaco