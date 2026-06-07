Lamine Yamal y Nico Williams apuntan al debut ante Cabo Verde

Ambos jugadores han comenzado su reincorporación progresiva con el grupo en el primer día de entrenamiento en Chattanooga, aunque trabajaron al margen cuando la intensidad subió; la intención de ambos es la de llegar a tiempo al primer duelo mundialista para tener al menos algunos minutos

La Selección española ya ha realizado su primera sesión doble de entrenamiento en suelo estadounidense. La primera de ellas fue a puerta cerrada pero ya por la tarde, Luis de la Fuente abrió las puertas del campo base fijado en Baylor School, a pocos kilómetros del hotel de concentración en Chattanooga, para deleite de sus seguidores.

Cerca de 1.000 personas se dieron cita, ataviados con banderas de España, camisetas y carteles con los nombres de sus ídolos, para animar a la plantilla esañola que contó también con Lamine Yamal y Nico Williams, que ya han iniciado su reincorporación progresiva al grupo de sus respectivas lesiones musculares.

Eso sí, de forma parcial ya que no se quieren correr riesgos con ambos y solo estuvieron con el grupo en la parte inicial, calentamiento y rondos, para seguir entrenando al margen cuando la intensidad subió un escalón.

Optimismo con Nico Williams y Lamine Yamal

Queda algo más de una semana para el debut de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y el objetivo de ambos futbolistas es la de poder llegar a tiempo al estreno ante Cabo Verde, aunque parece que Lamine Yamal tiene más opciones que Nico Williams, pudiendo en todo caso llegar ambos en buenas condiciones para tener algunos minutos.

Lamine Yamal se lesionó el pasado 22 de abril, en el partido del Barcelona contra el Celta de la 33ª jornada de LaLiga EA Sports. Desde entonces, ha sido baja sucesivamente en seis encuentros de esa misma competición con su club, más el amistoso del pasado jueves con la selección española frente a Irak en A Coruña.

Ese encuentro también se lo perdió Nico Williams, que también sufrió una lesión muscular el pasado 10 de mayo, en el duelo del Athletic Club frente al Valencia. Desde entonces, no volvió a jugar con el conjunto bilbaíno, en proceso de recuperación para el Mundial 2026. Ha sido baja los últimos tres duelos de Liga más el amistoso ante Irak.

Los dos jugadores juegan un papel fundamental en el esquema de Luis de la Fuente, cada uno por una banda, siendo parte vital del éxito de España en la Eurocopa de 2024. Por lo que está claro que si ambos están al 100% son titularísimos, aunque habrá que ver cuándo sucede eso ya que ambos llegan un buen tiempo sin ritmo de competición.

Bajas para el amistoso ante Perú

Cuando la sesión aumentó de ritmo ambos se marcharon para trabajar a parte realizando suaves ejercicios con balón. Ninguno de los dos jugará el amistoso en la madrugada del próximo martes ante Perú en Puebla, tampoco Víctor Muñoz, con una lesión muscular sufrida con Osasuna en el tramo final de LaLiga, que sigue con su puesta a punto. El resto de efectivos se entrenaron con absoluta normalidad, preparados para el duelo de este martes, en una sesión distendida y poco exigente.

David Raya, Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Martin Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal tampoco jugaron contra Irak. Los siete se quedaron fuera de la convocatoria para el duelo en Riazor, aunque se les espera en acción contra Perú.

La Selección española se entrenará en la mañana de este domingo, hora local (por la tarde en España), en Chattanooga, antes de desplazarse por la tarde a Puebla para quedar concentrado allí para el último amistoso preparatorio.

El entrenamiento, que no alcanzó la hora de ejercicios, concluyó con la firma de autógrafos de los futbolistas españoles a los aficionados a pie de las gradas, con mucha presencia de niños y jóvenes.