¿Dónde entrenará España durante el Mundial 2026? Así es Baylor School, el cuartel general de la Selección española

La Selección española se alojará en Chattanooga y se trasladará para entrenar a Baylor School, que tiene unas instalaciones deportivas de primer nivel y un centro deportivo de alto rendimiento de los mejores del país

La Selección española ya se encuentra en Chattanooga, donde establecerá su cuartel general al menos para la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La expedición española aterrizó este viernes por la tarde en suelo estadounidense para dirigirse directamente hacia el hotel de concentración y será ya a partir de este sábado cuando comiencen los entrenamientos en el que será campamento base de España: el Baylor School.

La Selección española ha elegido el complejo futbolístico de este reconocido colegio privado por sus instalaciones de primer nivel. "Esta es una oportunidad extraordinaria para Baylor y para la comunidad de Chattanooga", reconocía Chris Angel, director de Baylor, hace tan solo unos meses cuando supieron que era el lugar elegido por España.

"Baylor siempre ha apostado por una perspectiva global, y nos sentimos honrados y entusiasmados de haber sido seleccionados como sede de entrenamiento para un evento deportivo internacional tan prestigioso. Ser anfitriones de España sitúa a nuestra escuela en el escenario mundial y refleja la excepcional calidad de nuestro campus, instalaciones e infraestructura para apoyar el rendimiento deportivo de élite", añadía.

Y no es para menos ya que Baylor School, fundada en 1893, cuenta con un extenso y moderno campus de unas 280 hectáreas (700 acres) situado en Chattanooga, Tennessee, a lo largo del río Tennessee, donde además de uno de los programas de estudios más valorados de Estados Unidos, se practican 17 deportes entre los que tienen 74 equipos con instalaciones y entrenadores que rivalizan con los de muchas universidades, además de una tradición de ganar campeonatos estatales.

Unas instalaciones eportivas de elite

Baylor School cuenta con un centro deportivo de alto rendimiento, equipado para el entrenamiento diario de atletas universitarios de elite. También disponen de un estadio de fútbol americano, con pista de atletismo y césped artifical, así como tres campos de béisbol, un campo de sóftbol, ​​un campo de lacrosse con césped artificial, un complejo de fútbol que incluye un estadio con campo de césped natural y otro con superficies artificiales de última generación, un circuito de campo a través que serpentea a través del bosque y a lo largo del río Tennessee, ocho canchas de tenis cubiertas y dieciocho al aire libre. También se encuentra en el campus un centro de práctica de juego corto para golf.

Además también disponen de un centro acuático, del que presumen es uno de los mejores del país. Un pabellón deportivo que cuenta con tres canchas de baloncesto y que son versátiles al poder transformarse en canchas de voleibol, bádminton y esgrima. El complejo también incluye salas de pesas, sala de cardio, estudio de danza, pista de atletismo, salas de equipamiento, sala de entrenamiento deportivo y salas de vídeo. Además de un pabellón de baloncesto histórico pero modernizado, las instalaciones albergan un amplio pabellón de lucha libre para entrenamientos y competiciones.

Por esas mismas instalaciones ya han pasado otros equipos como selección femenina de Estados Unidos en 2015, también la selección masculina de Estados Unidos para un partido amistoso en 2017 y, más recientemente, sirvió como centro de entrenamiento para el Auckland City FC el verano pasado, por la disputa del Mundial de Clubes.

Muy cerca de Atlanta, sede de los dos primeros partidos oficiales

Además de por todo lo anterior, Baylor School ha sido la elegido por su enclave geográfico y cercanía con Atlanta, la ciudad donde España disputará sus dos primeros partidos del Mundial contra Cabo Verde y Arabia Saudí, permitiendo así reducir desplazamientos y mantener la rutina lo máximo posible. Atlanta se encuentra a tan solo 195 kilómetros de distancia, casi unas dos horas por carretera, no llegando a la hora en caso de vuelo en avión.