Luis de la Fuente se sincera tras conquistar el Mundial: "Somos el mejor equipo del mundo"

El seleccionador español ha concedido su primera entrevista después de proclamarse campeón del mundo y ha alabado el trabajo de su equipo, de los 26 jugadores, detallando cuáles han sido las claves de España para poder conquistar el Mundial 2026

España es campeona del mundo. Han pasado días desde que la Selección española alzara el título tras derrotar a Argentina en el final del Mundial 2026, pero todavía tanto los jugadores como los aficionados están procesando esta impresionante victoria. Ahora es Luis de la Fuente el que rompe su silencio después de ser el gran artífice de la segunda estrella de la 'Roja' y concede una entrevista en la que analiza el éxito de su equipo.

El seleccionador español ha sido una pieza fundamental en la conquista de la segunda estrella de España, sin miedo a cambiar la alineación cuando veía que algo no funcionaba y elaborando una convocatoria muy potente en todas las líneas, haciendo que hasta los jugadores suplentes hayan sido claves en la consecución del título, y esto es precisamente lo que encumbra de su Selección, a la que define como "familia".

Luis de la Fuente da las claves del éxito de España en el Mundial 2026

El seleccionador español ha concedido su primera entrevista como campeón del mundo, en la que se ha sincerado sobre todo lo vivido estos últimos días en declaraciones para 'Marca'. Especialmente, ha querido resaltar el trabajo de los 26 jugadores que formaban su convocatoria, destacando que todos y cada uno de ellos han sido importantes, huyendo de atribuir méritos.

"Nosotros dijimos que nos habíamos enfrentado a la Portugal de Cristiano, a la Francia de Mbappé, íbamos a jugar contra la Argentina de Messi... pero ellos se enfrentaban a la selección de los 26. Rememorando aquella frase famosa de los 300 espartanos... Pues nosotros somos los 26 españoles" ha reconocido el técnico riojano en esta primera entrevista.

Principalmente, porque cree que tener un grupo tan unido ha sido un detalle clave para ir sumando victorias en este largo camino hacia el título. "Destacaría antes que el talento futbolístico, que es incuestionable y reconocido, la calidad humana. Es un grupo generoso y solidario" explica De la Fuente.

Luis de la Fuente define a la Selección española como el mejor equipo del mundo

La Roja ya es bicampeona del mundo, y este segundo título ha sido gracias al equipo que Luis de la Fuente ha construido, y que sin duda considera el mejor de todo el torneo, no sólo por el fútbol. "Yo recuerdo que dije después algún partido: nos hemos enfrentado a las mejores selecciones del mundo, pero ellos se han encontrado al mejor equipo del mundo" describe el técnico español, muy orgulloso de la actitud de sus jugadores, además de evidentemente su juego. "En la Eurocopa se acuñó la palabra 'Familia' para describir a este grupo y es la realidad. Eso nos da una fuerza imparable" añade.

"Yo siempre he dicho que tenemos los mejores jugadores del mundo, el mejor equipo del mundo y tengo el mejor grupo de trabajo del mundo, compuesto además por las mejores personas del mundo. Yo lo que quiero es ser una buena persona, alguien que que verdaderamente disfruta con su trabajo y se reconoce su trabajo, pero sobre todo en la pasión que me provoca y que el honor es mío" detalla el seleccionador.

Luis de la Fuente confiesa como vivió la final de España contra Argentina para ganar el Mundial 2026

El técnico riojano también ha recordado como vivió esa final que aupó a España hacia el máximo triunfo de selecciones. "Argentina fue la madre de todos los partidos" reconoce De la Fuente. "La vigente campeona, una selección de tres estrellas, la retirada de Messi... El encuentro soñado. El triunfo fue cerrar el círculo de todo lo que habíamos estado proponiendo todo durante toda la competición. Y el análisis final fue que en líneas globales todo el Mundial transcurrió según planeado y visualizado previamente" concluye el seleccionador que ha hecho a España nuevamente campeona del mundo.