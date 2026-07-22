Último obstáculo para redondear el negocio con la venta de Nelson Deossa

Superado el escollo burocrático, solo resta un fleco sobre la mesa de negociación con Vasco de Gama por la exigencia del Betis para coronar la cesión con obligación de compra con un pago inmediato

El traspaso de Nelson Deossa se está demorando más de lo previsto a pesar de que las negociaciones con Vasco da Gama llevan tiempo encauzadas debido a diversos obstáculos, sobre todo las trabas judiciales y burocráticas con las que se ha enfrentado el club brasileño para que Marcos Lamacchia, el empresario que inyectará el dinero necesario, desembarque en la alta cúpula.

Una vez solucionado este asunto, el Betis estudia la documentación sobre las garantías de pago, el principal escollo hasta el momento para cerrar la operación, y ya avaladas por el magnate, por lo que en los últimos días ha irrumpido la incógnita de que está ocurriendo para que no se consume definitivamente el traspaso.

Cesión con obligación a compra

Y la respuesta a esta pregunta es que, a día de hoy, se negocia una de las condiciones exigidas por el Betis para dar la luz verde definitiva y que todavía no había trascendido.

Cabe recordar que el acuerdo contempla una cesión con obligación a compra a finales del curso venidero por una cantidad que llegaría hasta los 12,6 millones de euros con variables incluidas, pero en La Palmera también pretenden que se trate de un préstamo remunerado para obtener rédito este mismo verano.

El Betis pide un pago inmediato por la cesión

En este sentido, como transmiten desde Río de Janeiro, el Betis exige un pago inmediato por la cesión y ahora mismo se estaría negociando la cuantía, lo que estaría ralentizando aún más la consecución del acuerdo una vez dejado atrás el hándicap principal.

Fuentes fiables procedentes de Brasil apuntan que el montante rondaría entre los 500.000 euros y el millón, lo que redondearía el negocio verdiblanco por el colombiano, pues superaría lo pagado el pasado verano y obtendría plusvalía con su venta después de que no respondiera a las expectativas el curso pasado.

Lo cierro es que las partes se han dado un plazo de una semana para alcanzar el acuerdo definitivo o descartar la operación, si bien, a día de hoy se respira optimismo al respecto después de más de un mes de conversaciones.

Tranquilidad en Heliópolis con el traspaso de Deossa

De hecho, en el Heliópolis entienden que no hay motivos para preocuparse, que son cosas propias de una negociación y se toman con naturalidad este retraso, respaldados, además, por el hecho de que cuenta con un 'plan B' si, finalmente, se rompiera esta operación. Y es que hay varios clubes a la espera por si no fructifica su traspaso al Vasco da Gama, pues, además de River Plate, aún pendiente, tanto han mostrado interés West Ham y Panathinaikos.

Mientras tanto, Nelson Deossa continúa trabajando con normalidad con el resto del grupo durante la pretemporada bética, a la espera de que se resuelva el pase al club brasileño. La intención es que no realice ya el 'stage' de Marbella, que arranca el próximo lunes, pues se espera que pueda zanjarse antes de esa fecha. En caso contrario, seguirá trabajando a las órdenes de Pellegrini con la certeza de que saldrá del Betis este verano.