Vasco da Gama, muy optimista con Deossa al esfumarse el último escollo burocrático

Leila Pereira, madrastra del empresario que negocia la compra de la sociedad cruzmaltina, estaría dispuesta a renunciar a la presidencia del Palmeiras, que amenazaba el otro proceso por incompatibilidad, y unirse a Marcos Lamacchia en el desembarco en el histórico club carioca

Real Betis y Vasco da Gama llevan alrededor de un mes negociando el traspaso de Nelson Deossa, con un inevitable parón por el veto judicial al desembarco del nuevo propietario de los cruzmaltinos, Marcos Lamacchia, heredero el asunto de los problemas de solvencia asociado a '777 Partners', también accionista del Sevilla FC. Las aguas volvieron a su cauce aparentemente la semana pasada, si bien en Brasil se argumentaba la existencia de una incompatibilidad familiar, pues está prohibido que dos personas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad ocupen cargos en dos clubes diferentes.

La madrastra del citado empresario, Leila Pereira, es la presidenta del Palmeiras, aunque ciertas informaciones hablan de que podría no agotar su mandato, que expira en diciembre de 2027. Ya avisó de que no tiene intención de presentarse a la reelección, pero todo se habría precipitado y estudia renunciar para unirse a su marido y el hijo de éste en la compra de Vasco da Gama. El abogado de los Lamacchia, mientras tanto, deja claro que ni un hipotético descenso a Série B frenaría sus intenciones: "Si eso ocurre, el acuerdo sigue en pie, porque no fue condicionado a la permanencia del Vasco. Pero el Vasco no va a descender de ninguna manera, y la operación va a tener lugar".

Intercambio de documentos y redacción del contrato... pero con cautela

Aunque al otro lado del charco dan por hecho desde hace días que el Real Betis ha aceptado las garantías de pago ofrecidas por el Vasco da Gama, con avales bancarios personales de Marcos Lamacchia, lo que depararía que Nelson Deossa viajase entre el domingo y el lunes para pasar reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato, lo cierto es que el estudio de toda la documentación y la redacción de los contratos sigue su curso y no ha terminado, en parte porque en La Cartuja exigen que la operación, si no un traspaso, debe ser una cesión remumerada con obligación de compra para que compute ya en lo referente al LCDP de LaLiga.

Mientras tanto, en Brasil hablan de préstamo con opción de compra que se volvería obligación con ciertos condicionantes, variante que no convence tanto. Además, hablan de que la compra se ejecutaría ya en el verano europeo de 2027, con el nuevo propietario al frente de la sociedad carioca, y por 10 millones de euros, quedando algo menos de dos más en variables futuras, amén de abonar el montante total en cuatro años. Diferencias que han pospuesto la resolución del caso, hasta el punto de que el colombiano está citado, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, este lunes a las 18:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para la vuelta al trabajo del equipo heliopolitano.

Un Deossa inspirado en este arranque de pretemporada

El verano pasado se perdió casi toda la pretemporada, ya que su fichaje desde Rayados de Monterrey se cerró oficialmente el 4 de agosto de 2025, un día después de su aterrizaje en Sevilla. Encima, llegó con una lesión de tobillo, por lo que apenas pudo trabajar con el grupo antes del inicio de LaLiga, debutando, de hecho, en la tercera jornada, casi un mes más tarde. Un panorama muy diferente al de 2026, pues, sin citación mundialista, el de Marmato ha comenzado al mismo ritmo que el resto los trabajos de preparación y está rindiendo a un nivel alto.

El Real Betis compartía esta semana imágenes de los entrenamientos en Alemania, con un Nelson Deossa pletórico, incluyendo un golazo de libre directo y una gran recuperación para asistir a Pablo García. En el primer amistoso, este sábado frente al Sportfreunde Lotte, el '18' dio continuidad a su buen momento de forma, incluso aunque actuó en una posición extraña, la de 'falso 9'. Así, inició la acción del 0-1, obra del de Alcosa, y provocó un penalti que él mismo transformaría en el 0-2.