La intrahistoria del Lotte - Betis: buena carta de presentación de Fran García y Facundo Bernal, pegada de Pablo García y destellos de Deossa como 'falso 9'

No aprovechó el cuadro heliopolitano sus acercamientos en una primera mitad con un delantero centro nato en liza, Gonzalo Petit, pisando el acelerador de la anotación en una reanudación sin referencia arriba, pues Rodrigo Marina se quedó en el banco y el 'Cucho' Hernández sigue de vacaciones

Como quiera que Rodrigo Marina fue uno de los cinco convocados que se quedaron sin jugar y el 'Cucho' Hernández sigue de vacaciones tras su aventura mundialista con Colombia, de la que no regresará el congoleño Cédric Bakambu, que acabó contrato, el Real Betis se despidió de Alemania con un amistoso en el que Gonzalo Petit era el único '9' nato. Con él luchando arriba por varios balones colgados (hizo falta al portero y vio cómo se le anulaba un tanto) y bajando a descargar otros de espaldas, los verdiblancos fueron incapaces de batir al modesto Sportfreunde Lotte, que sí sucumbió en la reanudación pese al dibujo con 'falso 9' de los visitantes.

Notable puesta de largo de Fran García y positivo estreno de Facundo Bernal

Los dos únicos fichajes hasta la fecha tuvieron un estreno más que positivo. Sobre todo en el caso de Fran García, que disputó con intensidad los primeros cuarenta y cinco minutos, cuando demostró sus cualidades en la banda izquierda: anticipación, buena lectura táctica y osadía para desplegarse e intentar el disparo a puerta. Hasta tres veces puso a prueba el manchego a Laurenz Beckemeyer, más que ninguno de sus compañeros. La segunda mitad fue íntegra para Facundo Bernal, al que le falta algo más de fondo físico, aunque demostró igualmente colocación, dominio de ambas piernas y clarividencia para iniciar jugada. Pudo marcar de cabeza a la salida de un córner.

A Pablo García le entra de primeras lo que se le negó todo el curso pasado

Otro de los que salió tras el descanso fue Pablo García, letal de zurda para mandar a guardar el primer balón que tocó, inaugurando la cuenta bética esta pretemporada, y cerrar luego el marcador pegándole con fiereza a quemarropa. Además, se ofreció bien entre líneas y puso de gol a Iker Losada, devolviéndole una asistencia que el de Catoira no aprovechó. El del Parque Alcosa, que marcó nueve goles y brindó tres asistencias en la 25/26, firmó un 2+1 en Copa del Rey, pero se exhibió, sobre todo, con el filial, errando ocasiones claras en sus 15 oportunidades en LaLiga. Este verano comienza aporreando la puerta de un Manuel Pellegrini ausente del banquillo por temas personales.

Deossa se está tomando en serio la pretemporada... con un pie teóricamente fuera

Con el lío societario que afecta al Vasco da Gama y el aparente frenazo de sus otros pretendientes nunca se sabe, pero las informaciones que llegaban esta semana de Brasil eran indiciarias acerca de la reactivación de la venta de Nelson Deossa al cuadro carioca, pues en teoría ya había visto bueno para el desembarco en la entidad cruzmaltina del millonario Marcos Lamacchia, que ha avalado personalmente la operación (en realidad, una cesión con obligación de compra) con garantías bancarias que facilitarían que el colombiano viajase el lunes como muy tarde a Río de Janeiro para rematar los últimos trámites.

Sin embargo, extraña que, lejos de reservar al '18', el cuerpo técnico del Real Betis lo esté tratando como uno más. Brillante en los entrenamientos, lo que demuestra que se está tomando muy en serio la pretemporada, disputó íntegramente la reanudación ante el SF Lotte y actuó, como en varios choques de la segunda vuelta de la 25/26, como 'falso 9'. El de Marmato inició con un gran control orientado de espaldas para Iker Losada la acción del 0-1, provocando y conviertiendo el penalti que supuso el segundo tanto, además de buscar su doblete sobre la misma bocina con un zurdazo que se marchó muy cerca del poste. Muy buenos minutos, tanto si se acaba quedando como si no.