Pau López, ya; Nelson Deossa, durante el fin de semana: acelera la 'operación salida'

El cancerbero gerundense tiene previsto abandonar este mismo jueves la concentración verdiblanca en tierras alemanas para viajar a Andorra y rematar su fichaje por el club de Gerard Piqué, mientras que el mediocentro colombiano espera una llamada para volar a Río de Janeiro como muy tarde el lunes

Pau López y Nelson Deossa protagonizarán los dos próximos capítulos de la 'operación salida' en el Real Betis, una 'serie' en la que han intervenido ya Sergi Altimira, Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu, 'Chimy' Ávila, Adrián San Miguel y, de momento, Sofyan Amrabat, más dos que no formaban parte de la disciplina heliopolitana, como Nobel Mendy y Mateo Flores. Aún quedan movimientos en ese sentido, con Iker Losada y seguramente Gonzalo Petit como protagonistas. En el contrario, Facundo Bernal y Fran García inauguraron la nómina de caras nuevas, que deberá completarse con un hombre por línea como poco de aquí al martes 1 de septiembre.

El adiós del meta gerundense es más inminente. Tanto que estaba previsto que abandonara este mismo jueves la concentración en Alemania para regresar a España y firmar por el FC Andorra, que le pone sobre la mesa un contrato de media-larga duración a sus 31 años (dependiendo de la fuente, dos temporadas o tres fijas y una cuarta opcional) con el que prorratear su caché, aunque las razones de su marcha son más familiares que económicas. Ya existe un acuerdo con los dirigentes béticos para obtener la carta de libertad a cambio de perdonar los dos años que le quedaban aquí, conformándose en La Cartuja con ese ahorro (superior a los cinco millones brutos) como compensación.

Diego Conde, a punto de convertirse en el sustituto de Pau

El guardameta que ocupará el hueco de Pau López será, salvo giro de última hora, el madrileño Diego Conde (27 años), con el que hay un entendimiento total en lo deportivo y lo económico, restando únicamente el O.K. del Villarreal CF a la articulación del trato sobre un préstamo remunerado con opción de compra, que no obligación. Las partes se mostraban a primera hora de la tarde de este 16 de julio optimistas, por lo que la oficialidad se antoja inminente en ambos casos. El objetivo es que el ex del CD Leganés esté el lunes a las órdenes de Manuel Pellegrini en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la vuelta al trabajo de los que serán sus nuevos compañeros.

Deossa no protagonizará un adiós anticipado, pero tampoco se dilatará mucho

Por otra parte, la cesión con obligación de compra de Nelson Deossa al Vasco da Gama sigue avanzando, aunque a paso más lento. Los abogados y ejecutivos del Real Betis insisten en revisar exhaustivamente las garantías bancarias ofrecidas por el nuevo propietario cruzmaltino, cuya ascensión al cargo se formalizará en los próximos meses, así como los contratos y el resto de documentos que se cruzan ambas entidades desde la noche española del miércoles. Desde Brasil insisten en que el colombiano viajará este mismo fin de semana, el lunes a lo más tardar. hacia Río de Janeiro, aunque parece que volará con sus aún compañeros a Sevilla y se desplazará desde allí.