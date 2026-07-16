Bakambu se ofrece a un destino exótico y Chimy Ávila 'regresa' a Huesca

El nombre del congoleño está sobre la mesa del Internacional de Porto Alegre, al tiempo que el argentino se ejercita por su cuenta en tierras aragonesas para no perder la forma. Ambos se encuentran sin equipo tras salir del Real Betis

El Real Betis sigue trabajando para dar forma a su plantilla de cara a la 26/27, siendo la gran prioridad de Manu Fajardo, una vez cerrados los fichajes de Facundo Bernal y Fran García, la contratación de un delantero. Se busca un '9' de garantías que compita con Cucho Hernández, aún de vacaciones tras su participación en el Mundial, pues el colombiano se ha quedado prácticamente solo en dicha demarcación tras las salidas de Cédric Bakambu y Chimy Ávila.

La actuación de Bakambu en el Mundial

En el caso del congoleño, también estuvo presente con su selección en el campeonato que acabará este próximo domingo, con la final entre España y Argentina. Pero su actuación tampoco es que haya servido para revalorizarlo en exceso. Fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos, siendo sustituido en todos ellos en la segunda mitad, y se quedó sin minutos en el choque de dieciseisavos, en el que la República Democrática del Congo cayó eliminada por 2-1 ante Inglaterra.

Cerrada ese capítulo histórico en cualquier caso para su país, el ariete francés de nacimiento busca un nuevo destino a sus 35 años, que podría pasar por una última aventura en una liga exótica, lejos de Europa. Así, el periodista brasileño Lucas Collar ha informado de que el ex bético ha sido ofrecido por sus agentes al Internacional de Porto Alegre, sobre cuya mesa también han puesto el nombre de otro veterano como el marfileño Wilfried Zaha, igualmente sin equipo tras abandonar el Galatasaray turco.

Dudas en el Internacional por su adaptación a Brasil

Sin embargo, la misma fuente indica que existen dudas sobre la adaptación que Bakambu pueda tener al fútbol brasileño, de ahí que se antoje difícil que haya avances en este sentido. El pasado mercado enero sí tuvo ofertas para seguir en LaLiga (Oviedo y Alavés) o emigrar a la Serie A italiana (Genoa), pero fue el propio delantero el que cerró esa puerta para continuar hasta final de curso en el Real Betis, que deseaba su salida entonces y en ningún momento se planteó la renovación de su contrato, que finalizó el 30 de junio.

Tras haber pasado también por China, Turquía o Grecia, no es la primera vez que al internacional congoleño le surge la posibilidad de cruzar el charco, pues ya el pasado verano fue relacionado con el Santos (además del Olympaicos, donde ya militó). En su lugar, apostó por agotar su vinculación como verdiblanco y negociar ahora como agente libre el que podría ser su último contrato, aunque no ayuda que su participación en la 25/26 fuese discreta, con cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos (1.175 minutos en total).

Chimy Ávila, la opción del Cádiz ya descartada y la vía de Rosario Central

De forma paralela, también sigue sin encontrar equipo Chimy Ávila, que fue barajado días atrás por el Cádiz como alternativa a Urko Izeta, por el que finalmente ha legado a un acuerdo con el Athletic Club. En su caso, aún tenía firmado con el conjunto verdiblanco hasta 2027, pero haciendo uso de una cláusula unilateral existente en el acuerdo alcanzando en su día, la entidad heliopolitana ha optado por indemnizarlo con una pequeña cantidad (50.000 euros) para forzar su marcha y ahorrarse de ese modo su salario de la próxima campaña.

De momento, el argentino se entrena en la Base Aragonesa de Fútbol, ciudad deportiva del Huesca, donde militó, como ha informado El Diario de Huesca. También han sido varios los mercados en los que el rosarino rechazó todas las propuestas que le llegaban para insistir en su deseo de triunfar como verdiblanco, algo que no consiguió en sus dos temporadas y media. El pasado verano, de hecho, se llegó a un acuerdo con el Pumas mexicano que fue tumbado por el atacante, que en enero volvió a estar en la agenda de UD Almería, Getafe o Boca Juniors, mostrándose siempre reacio a salir. Ahora, en su país se insiste en que Rosario Central le espera con los brazos abiertos y ya habría preguntado por sus pretensiones, pues Chimy Ávila siempre expresó su deseo de jugar algún día en el conjunto 'canalla', si bien de momento, a sus 32 años, parece querer apurar sus opciones de seguir en el Viejo Continente.