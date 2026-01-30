El entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, insiste en el fichaje de Bakambu: "Estamos haciendo un esfuerzo"

Cuando parecían haberse caído todas las opciones de salida para el delantero del Real Betis, el técnico carbayón vuelve a abrirle las puertas del Carlos Tartiere. Echa humo el teléfono de Manu Fajardo, quien augura que estos tres últimos días del mercado invernal de fichajes serán frenéticos

El nombre de Cédric Bakambu va a acaparar todos los focos de atención en el Real Betis a lo largo de estas últimas 72 horas del mercado invernal de fichajes. "Tres días dan para mucho", ha recordado de manera muy oportuna el director deportivo verdiblanco, Manu Fajardo, quien lleva tiempo advirtiendo de su previsión de que en este último fin de semana se va a mover todo eso que ha permanecido parado en estos 30 primeros días del mes de enero.

Hace ocho días se antojaba una salida muy clara -Fajardo viajó más tarde a Salónica para trabajar en ello-, pero Bakambu no está muy por la labor de moverse y, si lo hace, quiere asegurarse minutos para llegar en las mejores condiciones a la repesca de marzo para hacer historia metiendo a la República Democrática del Congo en su primer Mundial (jugó uno, pero como Zaire). La opción del Genoa FC no se concreta y las vías del Rayo Vallecano, el Deportivo Alavés o el Real Oviedo se han ido disipando. Sin embargo, Guillermo Almada ha devuelto al club carbayón a la puja.

Guillermo Almada confirma otro intento del Real Oviedo por fichar a Bakambu, delantero del Real Betis

"Sí, el de Bakambu es uno de los tantos nombres que han salido. Hay varios futbolistas que hemos manejado como posibilidad y Bakambu es una de ellas, sigue siendo una opción", ha manifestado este viernes Almada tras ser preguntado por el mercado de fichajes en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de este sábado frente al Girona FC en el estadio Carlos Tartiere. El Oviedo es con diferencia el equipo menos goleador de LaLiga con sólo 11 tantos a favor en 21 partidos -cinco dianas menos que el Getafe, el segundo peor ataque- y el entrenador argentino insiste en que el fichaje de un delantero es primordial.

A inicios de la ventana invernal el equipo asturiano ya había mirado al Real Betis para tantear la cesión de Pablo García; pero desde hace semanas su gran prioridad se llama Cédric Bakambu. "El club está buscando cómo reforzarnos, estamos haciendo esfuerzos para tratar de sumar a un jugador más en la ofensiva. Se está intentando, no es una situación fácil. La idea es que sumemos algún jugador más en ataque antes del cierre del mercado", ha explicado Almada.

"El club intenta tomar las mejores decisiones dentro de sus posibilidades. Nosotros tenemos que coger a los futbolistas y sacar lo mejor de ellos. Otros clubes tienen otras posibilidades económicas distintas", ha añadido el técnico ovetense, asegurando que a la espera de ese refuerzo invernal seguirá utilizando a Álex Forés y Fede Viñas, con cuyo esfuerzo está satisfecho.

Manu Fajardo, director deportivo del Betis, se reúne este viernes con los representantes de Bakambu

"Como todo el año, el teléfono siempre echa humo. Quedan pocos días para el cierre de mercado y los afrontamos con muchísimo compromiso, con ilusión y pendientes de los movimientos que se presenten. No me gusta especular, pero hay tiempo. Tres días en un mercado de fichajes dan para mucho, ¿no?", explicaba Manu Fajardo, quien en la mañana de este viernes tenía prevista una reunión con los agentes de Cédric Bakambu para intentar desbloquear su salida, según avanzó ABC.

"Vamos a estar tranquilos, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que ocurre; pero sí, seguimos, como todos bien sabéis, con esa necesidad de tener que sacar para poder traer", confesaba este pasado jueves el director deportivo en los minutos previos al inicio del Real Betis-Feyenoord de la UEFA Europa League en el que Manuel Pellegrini apostó por darle la titularidad al propio Bakambu.