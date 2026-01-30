Guillermo Almada apunta la clave ante el Girona: "Si lo volvemos a repetir, nos pasará lo mismo porque también tienen calidad"

El entrenador del Oviedo compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, en la previa del encuentro contra el Girona en el Carlos Tartiere en la que repasó las novedades en la convocatoria y las posibilidades de firmar una incorporación en este mercado de fichajes

El Oviedo recibirá mañana sábado al Girona en el Carlos Tartiere, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Los de Guillermo Almada llegan con la obligación de sumar de tres, ante su afición, tras un mes de enero en el que han firmado dos empates y dos derrotas. De esta manera, el entrenador uruguayo ha hablado en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar las novedades en la convocatoria y dónde pueden estar las claves del choque ante los de Míchel, que vienen por su parte de empatar ante el Getafe.

Guillermo Almada confirma cambios de cara al partido contra el Girona

De esta manera, Guillermo Almada se mostró muy firme en la previa del encuentro ante el Girona: "Tenemos que sumar de tres y empezar una racha positiva, no hay más. Hay que tomarse el partido así. Las ganas, la disposición y transmitir pelea permanentemente tiene que estar. No puede faltar. Los nuestros son jugadores con experiencia y tienen que convivir con la presión que hay. Hubiese sido importante haber ganado alguno de estos cinco partidos, pero es lo que hay. La gente va a estar con nosotros siempre y cuando les podamos transmitir y se sientan representados".

Por otro lado, Guillermo Almada aprovechó para alabar al conjunto de Míchel: "El Girona tiene mucha calidad en sus futbolistas, con un gran entrenador que les ha transmitido su idea. Esperamos las mayores dificultades. Me centro en tener un buen partido nosotros, en no cometer los errores defensivos que cometimos ante el Barça. Si lo volvemos a repetir, nos pasará lo mismo porque también tienen calidad. Thiago Fernández es un jugador de banda y se ha adaptado muy bien en la parte humana. Se ha integrado bien y pienso que nos puede dar cosas positivas". El técnico del Oviedo también confirmó modificaciones de cara al duelo de mañana en el Carlos Tartiere: "Algún cambio vamos a hacer, seguramente. Hay cosas con las que estoy conforme y otras con las que no. Lo que más nos ha castigado han sido las distracciones y la falta de efectividad. Depende de los futbolistas que están siendo suplentes demostrar que pueden ofrecer más que los que están jugando".

Guillermo Almada, sobre el horario del partido y el posible fichaje de Bakambu

Además, Guillermo Almada explicó sus sensaciones con el horario de las 14:00 que ha vuelto a elegir LaLiga para el partido del Oviedo: "Son situaciones que no dependen de nosotros, pero entiendo perfectamente a la gente. Se debería buscar una rotación con los horarios para que todo el mundo esté conforme. No se puede golpear continuamente al mismo club, se debería buscar otra cosa. Para nosotros, como equipo, nuestra disposición tiene que ser la misma. Este sábado espero un apoyo incondicional, como siempre. Ojalá podamos darles una alegría"

Por último, Guillermo Almada analizó sus expectativas de cara al mercado de fichajes: "Se está buscando, se está haciendo esfuerzos en tratar de sumar a un jugador más en la ofensiva. Se está intentando, no es una situación fácil. La idea es que sumemos algún jugador más en ataque. Las posibilidades que tiene el club condicionan sus decisiones. No voy a criticar nada, solo tengo que intentar sacar el mejor rendimiento a los futbolistas. Otros clubes tienen otras posibilidades, pero confío a muerte en que los tres fichajes que han venido nos van a ayudar durante la temporada. Bakambu es uno de los tantos nombres que han salido. Hay varios futbolistas que hemos manejado como posibilidad y Bakambu es una de ellas".