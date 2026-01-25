Guillermo Almada se rinde a Lamine Yamal: "Un jugador de otra galaxia por las resoluciones que toma en los momentos clave"

El técnico del Oviedo subrayó los errores de su defensa en la derrota del cuadro azulón ante el Barcelona y el acierto de Lamine Yamal, al que cataloga como "diferencial"

El Real Oviedo sigue colista de la Primera división tras perder 3-0 frente al Barcelona. El equipo oviedista plantó cara en la primera mitad al cuadro de Hansi Flick que se rehízo en la segunda parte para enterrar cualquier esperanza del cuadro carbayón. Lamine Yamal puso la puntilla al equipo azulón con un golazo de chilena. La actuación del español fue notable y valorada por Almada que se rinde a Lamine Yamal y a su estilo de juego. "Un jugador de otra galaxia por las resoluciones que toma en los momentos clave", destacó el técnico del Oviedo.

La actuación de Lamine Yamal según Almada

Guillermo Almada ha valorado este domingo, tras perder contra el Barcelona en LaLiga EA Sports (3-0), que el delantero azulgrana Lamine Yamal, autor de un gol acrobático, es "un jugador de otra galaxia por las resoluciones que toma en los momentos clave". "Es una figura determinante en momentos de definición pese a su corta edad", ha afirmado el preparador uruguayo en la sala de prensa del Auditori 1899, adyacente al Spotify Camp Nou.

Los errores individuales y puntuales del Oviedo

Almada ha atribuido la derrota a "los errores puntuales" y "la falta de definición", y ha opinado que la forma en la que su equipo jugó en el primer tiempo y en los cuatro partidos previos bajo su dirección son "el camino a seguir" para optar a la permanencia. "Tenemos que insistir", ha remarcado. "Siento un poco de tristeza. Estábamos habiendo un buen partido, compitiendo de igual a igual y los errores nos condenaron en lugares donde no nos podíamos equivocar. La jerarquía de los jugadores que enfrentamos no te iban a perdonar. Lamentablemente, nos terminó costando el partido", ha resumido. Almada ha insistido en que no pueden colaborar en las ocasiones de gol que genera el rival: "Tuvimos solidez. Lamentablemente cometimos errores individuales en zonas de peligro y ellos no perdonaron. En el primer tiempo no recuerdo ocasiones del Barcelona y, después de los goles, solo recuerdo una o dos más porque tomamos más riesgos".

Las opciones de salvación del Real Oviedo

Sobre las opciones del Oviedo, colista destacado de LaLiga EA Sports, para lograr la permanencia, el preparador uruguayo ha dicho que "hay que pelear hasta el final". "En el primer tiempo hubo mucha paridad. No es fácil controlar al Barcelona como lo hicimos. El próximo partido en casa tenemos que intentar lograr una victoria que nos impulse, jugando bien, regular o deficiente. Para nosotros es sumamente importante", ha concluido.