Barcelona 3-0 Real Oviedo: El Barcelona hace los deberes y vuelve a ser el líder de LaLiga

El Barcelona vence al Oviedo tras una segunda parte extraordinaria del equipo de Hansi Flick

El Barcelona, tras la victoria del Real Madrid en LaLiga ante el Villarreal, se puso las pilas para volver a recuperar el liderato. Y así lo hizo con una segunda parte extraordinaria del equipo de Hansi Flick bajo la lluvia. Dani Olmo abrió el marcador, Raphinha aprovechó la debilidad de la zaga oviedista y Lamine Yamal puso el broche de otro de chilena con un 3-0 que vuelve a poner en la parte más alta de la clasificación al Barcelona.

Un Oviedo duro deja sin ideas a un Barcelona apático

El partido comenzó con dinamismo, aunque sin mucha eficacia. El Oviedo apretaba la salida de balón del cuadro de Hansi Flick que pedía cabeza a sus jugadores. Las ocasiones más 'claras', por definirlas de alguna manera, llegaron de los pies de Ilyas, que probó suerte desde muy lejos. Hassan también lo hizo, pero se topó con Joan García. El Barcelona no daba con la tecla y la apatía de algunos de los jugadores explicaba el mal inicio de partido del cuadro culé, que se marchó al descanso cabizbajo y con empate en el marcador.

El Barcelona arrolla al Oviedo en la segunda mitad

En la segunda parte, Hansi Flick dio entrada a Koundé por Gerard Martín, y pasó a Eric García al centro de la zaga. El juego del Barcelona mejoró y en un error de la defensa del Oviedo al sacar el Balón, Lamine Yamal recuperó el esférico que cayó en los pies de Olmo. El internacional español no se lo pensó mucho y con un derechazo raso hizo el 1-0. La alegría del Barcelona fue a más cuando, a los dos minutos del gol, en el 56, David Costas falló en la entrega y dejó solo a Raphinha ante el portero, que con una vaselina extraordinaria fue superado. El brasileño puso el 2-0 en el marcador para dar ventaja a un Barcelona que, por el momento, recuperaba el primer puesto en la clasificación. Para redondear la noche en el Camp Nou, Lamine Yamal se inventó un golazo de chilena para cerrar la victoria culé y recuperar el liderato en LaLiga.

Ficha técnica

3 - Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia; Cubarsí, Gerard Martín (Kounde, min. 46), Cancelo (Balde, min. 60); Casadó, De Jong; Olmo (Bernal, min. 75); Lamine Yamal (Roony Bardghji, min. 78), Lewandowski y Raphinha (Fermín, min. 60).

0- Real Oviedo: Aaron; Lucas (Vidal, min. 66), David Costas, David Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto (Brekalo, min. 82); Hassan (Cazorla, min. 82), Ilyas; Fede Viñas (Borbas, min. 82) y Reina (Fonseca, min. 66).

Goles: 1-0, min. 52: Olmo. 2-0, min. 57: Raphinha. 3-0, min. 73: Lamine Yamal.

Árbitro: Juan Martínez (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Gerard Martín (min. 9), Aaron (min. 33), David Costas (min. 43)

Incidencias: Asistieron al partido 44.763 espectadores en partido de la jornada vigésimo primera disputado en el Spotify Camp Nou. Antes del inicio del partido, el equipo azulgrana ofreció la Supercopa de Europa a su afición, así como Lamine Yamal, que brindó el MVP del mes de diciembre. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios de Ademuz y de Gelida, así como por el que fue vicepresidente del club catalán, Carles Villarrubí (2010-2017) y del exjugador y exentrenador Lucien Muller.