Hansi Flick enciende la alarma del Barcelona: goles encajados, Araújo, Pau Cubarsí, Gavi y Fermín

El técnico alemán espera que ante el conjunto asturiano su equipo deje de conceder tantas facilidades defensivas y poder ir siempre por delante en el marcador

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha recordado este sábado, en la previa del partido de la LaLiga EA Sports contra el Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, que su equipo ha empezado perdiendo los últimos partidos y ha pedido concentración a sus jugadores.

"Es bueno jugar en casa, queremos ganar. No tenemos que pensar en el rival, se trata de nosotros, de cómo empezamos los partidos. Será importante, porque en los últimos encuentros nos han marcado primero y tenemos que estar atentos", ha reflexionado el técnico alemán en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Al ser preguntado por el hecho de haber encajado goles en los últimos partidos justo después de marcar, Flick ha señalado de nuevo a la concentración: "Hemos cometido algunos errores, por eso nos han marcado. Tenemos que estar atentos durante los 90 minutos. Aunque controlemos el balón, hay estar listos en defensa".

El preparador de Heidelberg ha restado importancia a los problemas del Barcelona para defender los saques de esquina: "En el pasado lo hicimos bien, confío en mi equipo, podemos gestionarlo".

Sobre la posibilidad de que el Real Madrid les robe este sábado el liderato, no se muestra preocupado el germano: "Aún queda mucho por delante. No estoy seguro de si tendré tiempo de ver ese partido".

Por otro lado, Flick ha desvelado que el defensa Ronald Araujo "podría ser una opción como titular" este domingo, aunque ha matizado que "dependerá del estado físico".

Por otra parte, el técnico ha defendido al central Pau Cubarsí: "Tiene 19 años. En los últimos partidos ha jugado muchos minutos. Es normal que no juegue siempre al máximo nivel, pero aún tiene mucho potencial y trabajamos para que mejore. Para mí es uno de los mejores defensas de España".

Sobre la recuperación del centrocampista Gavi, Flick ha detallado que está "mejorando mucho, tonificando y musculando", aunque ha remarcado "lo mejor para él es tener paciencia e ir paso a paso, sin precipitarse", sin querer concretar una fecha aproximada para su regreso.

Por último, el alemán ha elogiado al centrocampista Fermín López: "Siempre puede darle la vuelta a los partidos, le necesitamos a esta nivel. A veces podría estar más tranquilo con la pelota, pero es su estilo, nunca sabes qué va a pasar. Tiene un gran dinamismo e intensidad, es peligroso cuando ataca al espacio. Es muy bueno delante de la portería, crea muchas oportunidades, pero también defiende y presiona mucho arriba".