Hansi Flick celebra la reacción del Barcelona ante el Slavia en la Champions: “Hemos remontado y eso es bueno”

Hansi Flick valoró la victoria del FC Barcelona ante el Slavia Praga en el Eden Arena, destacando el carácter del equipo tras los goles encajados, la exigencia del partido y la importancia de no desviar el foco de la Champions League. El técnico alemán también se refirió con cautela a la lesión de Pedri

El FC Barcelona salió reforzado de Praga en lo competitivo y en lo anímico. El triunfo por 2-4 ante el Slavia Praga no fue un partido más para el equipo azulgrana, y así lo interpretó Hansi Flick en su análisis posterior. El técnico alemán puso el acento en la capacidad de reacción tras los goles encajados a balón parado, en la dificultad del escenario y en la necesidad de mantener la concentración de cara a la última jornada de la fase de liga en la Champions League.

Flick no quiso envolverse en euforia ni en cálculos. Reconoció el valor de la victoria, pero insistió en que el verdadero examen llegará en el próximo compromiso europeo. En Praga, el Barça sufrió, pero también mostró una versión competitiva que refuerza la confianza del vestuario.

Un partido incómodo que exigió carácter

El entrenador alemán fue claro al describir el contexto del encuentro. “Muy importante. Después de los dos goles en contra a balón parado hemos remontado y eso es bueno”, explicó, subrayando que no era un escenario sencillo para competir. Las bajas temperaturas, el empuje del rival y el perfil físico del Slavia condicionaron el desarrollo del choque desde el inicio.

Flick destacó el planteamiento del equipo checo, al que definió como “un equipo muy físico, con transiciones y balones peligrosos”. Durante muchos minutos, el Barça tuvo que adaptarse a un ritmo incómodo y a situaciones defensivas exigentes. En ese sentido, el técnico valoró especialmente la evolución tras el descanso: “En la segunda mitad estuvimos mejor”, una frase que resume el ajuste táctico y mental de su equipo.

Más allá del resultado, Flick se mostró satisfecho por la respuesta colectiva. Recordó que el Slavia había tenido semanas para preparar el partido y que su dinamismo ofensivo obligó al Barça a mantenerse alerta. “No fue fácil defenderlos, pero estoy contento porque hemos remontado y hemos jugado muy bien”, insistió, poniendo en valor la madurez mostrada en un contexto adverso.

La Champions no admite atajos

Preguntado por la clasificación y las opciones de acabar entre los ocho primeros, Flick evitó cualquier especulación. Su mensaje fue directo y coherente con su discurso desde el inicio de la temporada. “Lo más importante es que tenemos que ganar. Lo demás ya vendrá”, señaló, recordando que el próximo miércoles será cuando realmente se decida el pase.

El técnico quiso subrayar la dificultad estructural de la competición. “Ganar en la Champions es muy difícil, se ha visto hoy”, afirmó, utilizando el partido de Praga como ejemplo de que ningún encuentro se resuelve por inercia. Flick entiende que el Barça aún tiene margen de mejora y potencial suficiente para crecer, pero siempre desde el trabajo y la constancia.

También dejó entrever que la gestión de la plantilla será clave en lo que resta de fase. Con ausencias importantes ya confirmadas y otras pendientes de evaluación, el técnico alemán asume que necesitará respuestas inmediatas de futbolistas que entren desde el banquillo.

Pedri, la gran preocupación de la noche

El punto más delicado de la comparecencia llegó al hablar de Pedri. Flick no ocultó su inquietud, aunque se mostró prudente a la espera de pruebas médicas. “No lo sé. Tiene problemas en su isquio. Veremos”, explicó, sin aventurar plazos ni diagnósticos.

La baja del canario condicionó el partido y genera incertidumbre de cara a los próximos compromisos. Flick asumió que “no son buenas noticias”, pero quiso destacar la respuesta del equipo tras su salida. La entrada de Dani Olmo, autor de un gol clave, fue uno de los aspectos positivos de la noche. “Es bueno que los futbolistas al entrar den rendimiento inmediato”, valoró.

En ese mismo sentido, el técnico elogió el trabajo de varios jugadores. Destacó el esfuerzo de Robert Lewandowski, la aportación de Fermín López y la reaparición de Ronald Araújo, a quien felicitó por sus buenos minutos finales. También tuvo palabras para Frenkie de Jong, al que calificó de “fantástico” y recordó su importancia como capitán.

El Barcelona se marcha de Praga con tres puntos valiosos y una lectura clara de Flick: el camino en la Champions sigue abierto, pero exige una concentración absoluta. La reacción del equipo invita al optimismo; la lesión de Pedri, a la cautela. El próximo partido dictará hasta dónde puede llegar este Barça en Europa.