El Barcelona se queda sin Pedri en Praga y enciende todas las alarmas

El FC Barcelona perdió a Pedri durante el partido de Champions League ante el Slavia Praga en el Eden Arena, en un contexto ya adverso para el equipo de Hansi Flick. La lesión del centrocampista canario amenaza con alterar el plan deportivo azulgrana en un tramo clave del calendario, con una última jornada decisiva en la competición europea

El Barcelona salió de Praga triunfal en lo futbolístico, con una victoria por 2 a 4, pero golpeado en lo emocional. Más allá de un partido incómodo ante el Slavia Praga, marcado por el sufrimiento defensivo y los problemas a balón parado, el verdadero mazazo llegó en el minuto 60, cuando Pedri tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. La imagen del centrocampista canario, sentado sobre el césped del Eden Arena con gesto serio y resignado, dejó al equipo de Hansi Flick en estado de shock.

La acción fue aparentemente intrascendente. Un duelo en el centro del campo, un apoyo mal resuelto y, de inmediato, la reacción del futbolista llevándose la mano a la parte posterior del muslo derecho. Pedri no dudó. Se dejó caer y reclamó la entrada de los servicios médicos, consciente de que lo que había sentido no era una simple molestia. En el banquillo, Hansi Flick se llevó las manos a la cabeza, anticipando la gravedad del escenario.

Un golpe anímico y futbolístico

La salida de Pedri no solo alteró el dibujo del encuentro, sino que dejó al equipo sin su principal referencia creativa. El canario estaba sufriendo en Praga, condicionado por las bajas temperaturas y por un marcaje muy agresivo que le obligó a jugar incómodo, perdiendo más balones de lo habitual y sin la claridad que suele marcar su juego.

Sin embargo, incluso en un partido lejos de su mejor versión, su presencia seguía siendo estructural para el Barça. Dani Olmo entró sin apenas calentar, mientras Pedri se retiraba visiblemente cojeando y con el rostro tapado, una reacción que suele anticipar malas noticias, más aún teniendo en cuenta su marcha directa a vestuarios.

El técnico alemán no pudo mandar un mensaje tranquilizador tras el encuentro, limitándose a centrar la dolencia en los isquiotibiales: "No lo sé. Tiene problemas en su isquio. Veremos". La imagen del jugador abandonando el estadio a paso lento y con signos de dolor no alentó a ser positivo con el pronóstico.

Un calendario que no espera

El club azulgrana comunicará en las próximas horas el alcance exacto de la lesión tras las pruebas médicas en Barcelona, pero las primeras sensaciones no invitan al optimismo. En el vestuario se habla ya de una posible rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, una dolencia que, de confirmarse, podría apartar a Pedri de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas.

Eso significaría perderlo, como mínimo, para el próximo partido de LaLiga ante el Real Oviedo y para el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Albacete en el Carlos Belmonte. Además, el Barça llegará a la última jornada de la Champions League ante el Copenhague sin el canario.

Un problema que se acumula

La lista de ausencias empieza a ser preocupante. A la posible baja de Pedri se suman las ya conocidas de Gavi y Andreas Christensen, mientras que Frenkie de Jong no estará disponible en la competición europea por sanción tras ver la amarilla en Praga.

Además, el antecedente reciente del propio Pedri no ayuda a tranquilizar. El canario ya se ha visto obligado a parar en dos ocasiones esta temporada por problemas musculares, una circunstancia que obliga al club a extremar la prudencia y a gestionar su regreso con cautela.

El Barcelona abandona la República Checa con una importante victoria, pero con el mal sabor porcedente de haber perdido una pieza esencial de cara a unas duras semanas de campeonato.