Slavia Praha - Barcelona, en directo el partido de la jornada 7 de la Champions League en vivo online

Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la fase liga de la Champions League, que enfrenta al Slavia de Praga, equipo checho, contra el FC Barcelona en el Eden Arena, donde los locales querrán dar la sorpresa para no caer eliminados, mientras que los azulgranas buscan entrar entre los ocho primeros clasificados

El conjunto local ocupa la antepenúltima posición de la clasificación. Con tan solo 3 puntos conseguidos en 3 empates, los checos se la juegan ante el Barça. Una nueva derrota supondría el fin de su andadura europea

Fuera de los puestos de acceso directo a los octavos de final, el conjunto azulgrana necesita la victoria si quiere acabar entre los ocho primeros. Con 10 puntos obtenidos tras 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, su objetivo se encuentra a tan solo 3 puntos más

Con los encuentros de la franja de las 18.45 horas ya empezados, esta es la situación de la clasificación en la fase de liga, donde el Atlético de Madrid también necesita hacerse con una victoria

El enceuntro tendrá lugar en el Eden Arena de Praga, hogar del Slavia de Praga, con capacidad para más de 19.000 espectadores

El Salvia Praga - Barcelona será dirigido por el inglés Chris Kavanagh, acompañado por Stuart Attwell en el VAR

El FC Barcelona viaja hasta Praga, República Checa, para medirse a domicilio al Slavia de Praga en la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. En el Eden Arena, feudo del Slavia con capacidad para más de 19.000 personas, se vivirá toda una final entre un equipo que no quiere caer eliminado, y otro que busca terminar la fase entre los ocho primeros, puestos que dan acceso directo a los octavos de final.

Bajo la gélida noche centroeuropea, el Barça tiene una ‘prueba de fuego’ si quiere alcanzar las eliminatorias europeas sin dificultades extras y por el camino rápido, olvidando el tropiezo vivido en la última jornada de LaLiga.

Así llega el Slavia de Praga

El conjunto local, el Slavia de Praga, aún no conoce la victoria en esta edición de la Champions League. Tras haber disputado 6 encuentros, han obtenido 3 empates y 3 derrotas, que le otorgan 3 puntos. Así, colocados en la antepenúltima posición, tan solo una victoria les mantendría en la lucha por alcanzar la ronda de ‘playoffs’ a los octavos de final.

En su última jornada europea, los checos se desplazaron hasta Londres para ser batidos por 3 a 0 ante el Tottenham. Tras ello, han disputado 4 jornadas de Liga, donde han logrado 2 victorias, 1 empate y 1 derrota. A pesar de ello, en el campeonato nacional, Liga Checa, son líderes en la clasificación, con una ventaja de 7 puntos sobre su inminente perseguidor, el Sparta de Praga.

El hecho de disputar el encuentro en casa, con una afición que responde en los grandes partidos, bajo unas condiciones climatológicas extremas para los visitantes y siendo toda una final para mantenerse vivo en el torneo, hacen del Slavia un rival mucho más duro de lo que, a priori, uno podría imaginar.

Así llega el FC Barcelona

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick llega en un momento extraño de la temporada. Tras haber conquistado la Supercopa de España ante el Real Madrid, y superar una eliminatoria de Copa del Rey ante el Racing de Santander a domicilio, el conjunto azulgrana ‘pinchó’ en la última jornada de LaLiga frente a la Real Sociedad en Anoeta, con un polémico 2 a 1.

Antes de ello, la racha de victorias consecutivas ascendía a los 11 partidos. El proyecto azulgrana tiene como foco principal esta competición europea y, con el liderato en Liga, tras superar al Real Madrid por un punto, es momento de encarrilar la Champions League.

En sus últimos cinco encuentros europeos, el Barça ha obtenido 2 triunfos, 1 empate y 2 derrotas, ante PSG y Chelsea. Su último duelo, ante el Eintracht de Frankfut, fue saldado con un favorable 2 a 1. Con 10 puntos, el equipo catalán se sitúa décimo quinto, a 3 puntos de los ocho primeros clasificados, plazas que otorgan el acceso directo a la siguiente ronda.

Noche fría en Europa para que dos equipos se lo jueguen prácticamente todo, antes de que llega la última jornada de la fase de liga en la Champions League. Un David contra Goliat donde todo puede pasar.