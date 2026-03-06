El plan del Atlético de Madrid con Pablo Barrios

El centrocampista ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió hace un mes, pero no regresará mañana sábado ante la Real Sociedad. La idea es que reaparezca el martes frente al Tottenham en Champions

Con la final de la Copa del Rey ya en el bolsillo, el Atlético de Madrid retomará mañana sábado LaLiga en un anticipo del duelo del próximo 18 de abril en La Cartuja. Los rojiblancos reciben en el Metropolitano a la Real Sociedad con el objetivo de asentarse en la tercera plaza, conscientes de que la lucha por el título es una quimera al estar ya a 13 puntos del liderato. Por ello, se mira de reojo a la Champions, donde aguarda en octavos un Tottenham en crisis.

El conjunto inglés llegará más descansado al feudo colchonero, donde el próximo martes tendrá lugar la ida a partir de las 21:00 horas. Pero sin duda, no atraviesa el cuadro londinense por un buen momento, pues ayer jueves cayó en su campo por 1-3 frente al Crystal Palace y está a solo un punto de los puestos de descenso en la Premier League.

Las pruebas médicas le dan el OK

Para el choque ante el 'Spurs', además, Diego Simeone contará a priori con un esperado 'refuerzo', dándose por hecho el regreso de Pablo Barrios. El mediocentro, lesionado el pasado 5 de febrero en el duelo de cuartos de la Copa del Rey contra el Real Betis, se ha perdido los últimos ocho encuentros del equipo madrileño por una dolencia muscular en el muslo derecho. No pudo llegar a tiempo a la vuelta de semifinales ante el FC Barcelona. Pero este pasado jueves, aunque volvió a entrenarse en el gimnasio, al margen de sus compañeros, superó unas pruebas médicas para confirmar que está listo para volver.

Directamente al once frente al Tottenham

Pese a ello, el centrocampista madrileño no será de la partida frente a la Real Sociedad. No se quiere arriesgar lo más mínimo con un futbolista que es pieza clave en los esquema de Diego Simeone y por ello el plan es que puede unirse al grupo el domingo, con la mente puesta en la visita del Tottenham. Incluso, se espera que pueda entrar directamente en el once, del que podría caerse Johnny Cardoso.

Los números de Pablo Barrios

De este modo, un mes después de caer lesionado, Pablo Barrios ha cumplido los plazos previstos y gracias a su trabajo en solitario ha llegado a tiempo para tratar de ser un jugador importante en el tramo decisivo de la temporada. Antes de ese contratiempo lo había jugado prácticamente todo, sumando 32 partidos entre todas las competiciones y 2.345 minutos en total, en los que ha sumado además un gol y tres asistencias.

Tal es el protagonismo del jugador formado en la Academia que pese a su mes de baja sigue siendo el sexto futbolista de campo más utilizado por el 'Cholo', solo por detrás de Hancko, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Marcos Llorente y Koke. Es más, si hubiese tenido que forzar ante el Barça en la Copa del Rey podría haberlo hecho, entrando incluso en la lista, aunque el técnico argentino no lo consideró necesario ante la ventaja del 4-0 de la ida.