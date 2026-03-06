Futre, el "robo" a Griezmann y la conspiración 'anticolchonera': “El Gobierno quiso acabar con el Atlético de Madrid”

El legendario ex futbolista portugués recordó su pasado en el club rojiblanco y mostró su ilusión por estar en la final de la Copa del Rey de La Cartuja, donde espera estar animando a los suyos

Como todos los aficionados del Atlético de Madrid, Paulo Futre sufrió de lo lindo en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante un Barcelona que estuvo a punto de forzar la prórroga pese al 4-0 de la ida. Pero tras vivir "una eliminatoria de locos", el conjunto colchonero volverá a jugar una final del torneo del KO 13 años después ante la Real Sociedad. Una cita, la del próximo 18 de abril en La Cartuja, que el mito rojiblanco ve abierta.

No se fía de la Real Sociedad

“En una final nunca hay favoritos. Recuerdo cuando llegué al Atlético y jugamos una final contra la Real Sociedad en La Romareda… y nos la ganaron. Así que espero que esta vez no se repita”, señaló en 'El Larguero' de la Cadena Ser sobre aquel encuentro disputado en 1987, justo antes de que él desembarcara por vez primera en un conjunto madrileño en el que vivió dos etapas como futbolista y jugó 215 partidos.

Ficharía a Pedri antes que a Lamine Yamal

Además, el portugués advirtió del peligro de su compatriota Gonçalo Guedes, que ha recuperado su mejor versión en el conjunto donostiarra. “Ha resucitado. Tuvo unos años menos buenos, pero está haciendo una gran temporada y ha sido crucial en la eliminatoria”, señaló, después de elogiar a Pedri y Lamine Yamal por sus actuaciones del pasado martes y decantarse por uno de ellos si pudiera ficharlo para el Atlético: "Es muy difícil, muy difícil. Pedri va a hacer historia, ya la está haciendo. Me encanta, es increíble como juega, no sólo con el Barça, también con la selección. Hoy en día quizás a Pedri, pero es muy difícil".

Puso "casi todo" su dinero con el Atlético en Segunda división

Recordando precisamente su etapa como director deportivo rojiblanco, entre 2000 y 2003, Futre desveló algunos secretos de aquella complicada etapa, en la que el Atlético de Madrid estuvo dos campañas en Segunda división, señalando incluso a las altas esferas del poder.

"Cuando el Atlético estaba en su peor momento, que yo era director deportivo, el Gobierno quería acabar con el club por un tema político. Teníamos deudas increíbles y los jugadores no cobraban. Yo llegué a meter casi todo mi dinero para pagar a jugadores. Mi expareja y mis amigos estaban preocupados, pero mi padre me apoyó. Me decía: ‘Ese dinero lo ganaste gracias al Atlético, así que se lo debes’. Metí todo mi dinero y salimos de aquella. Si no, habría tenido que volver a ser mecánico, como cuando era niño. “Había jugadores que solo cobraban el contrato A, que era mucho menos que el B. Algunos tenían problemas para pagar la hipoteca o incluso para la comida. Y yo pensaba: ‘¿Dónde están los colchoneros ricos, los multimillonarios?’. Porque cuando llegó el momento de ayudar, ninguno apareció”, explicó.

El "sueño" que le falta por cumplir en el Atlético de Madrid

Ahora, con 60 años recién cumplidos, el ex jugador colchonero no esconde que tiene un reto pendiente. “Me falta cumplir el sueño de ser embajador del Atlético. He sido jugador, capitán, director deportivo… Creo que siempre he dado todo por este club. Me gustaría terminar ahí mi vida, entre comillas, como embajador, un poco al estilo Butragueño en el Real Madrid”, confesó, rompiendo también en favor de Diego Simeone.

Dos Balones de Oro 'birlados': a Futre y a Griezmann

“Simeone debe seguir hasta que él quiera”, afirmó tajante, pidiendo también la continuidad de Griezmann, de quien rescató un episodio que comparó con él mismo. “La FIFA ha cometido injusticias. El Atlético merecía dos Balones de Oro. Uno, el mío en 1987, y otro el de Griezmann en 2018. Con todo el respeto a Modric, que es un fenómeno, pero lo que hizo Griezmann ese año fue increíble. Ganó la Europa League marcando dos goles en la final y luego fue campeón del mundo. Para mí fue un robo. Como profesional, que haga lo que quiera. Pero como colchonero, me gustaría que se quedara en el Atlético y terminara su carrera aquí. Es un fenómeno en todos los sentidos”, sentenció.