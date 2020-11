El día que Futre 'fichó' a Jiménez para el Atlético.

Manolo Jiménez es historia viva del Sevilla FC, habiendo defendido la elástica blanquirroja a lo largo de 14 temporadas. Un total de 344 partidos de Liga, 44 de Copa del Rey y cuatro de Copa de la UEFA, siendo el segundo futbolista que más lo ha hecho en Primera división, sólo superado por otra leyenda viva como Jesús Navas, en activo y con mucho recorrido por delante todavía para seguir ampliando el récord.



De ahí que no sea de extrañar que Jiménez fuera este pasado jueves el invitado al programa 'A Balón Parado' de la televisión oficial del club, donde, entre muchas otras cosas, se refirió a los intentos fallidos del Real Madrid por ficharlo. "Hubo una oferta, pero Luis Cuervas y Ramón Mendoza no se pusieron de acuerdo. Había cesión de jugadores y dinero. Mendoza, por aquel tiempo, cuando yo iba a la selección, era delegado federativo de la selección y siempre bromeaba conmigo: '¿Tú qué, no te quieres venir al Real Madrid?'. Yo le decía que no es que no me quisiera ir al Madrid, que es un equipo muy grande, pero yo estaba muy a gusto en el Sevilla".





Junto a ello, también relató Jiménez una curiosa anécdota vivida con Futre sobre el campo, quien intentó ficharlo para el Atlético de Madrid por orden de Jesús Gil. "Cuando Gil cogió el Atlético, yo siempre le hacía unos marcajes a Futre; unos duelos muy rápidos. Parecía que los dos íbamos en motocicleta. Teníamos una gran amistad dentro del campo, nos respetábamos bastante. Durante un partido me dijo: 'Oye, que me ha dicho mi 'presi' que si te quieres venir al Atlético. Fue buenísimo", recordó entre risas el arahalense Manolo Jiménez.



Una anécdota a la que Futre no tardó en responder a través de las redes sociales, confirmando al dedillo lo expuesto por el exsevillista y exentrenador blanquirrojo: "La historia es cien por cien cierta".