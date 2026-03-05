Griezmann toma una decisión ante la oferta del Orlando City para llevárselo en este mes de marzo

El sueño del francés es jugar en la MLS y la propuesta es muy importante a nivel económico, pero la clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey le habría hecho reconsiderar su postura para quedarse finalmente hasta final de temporada

A punto de cumplir 35 años, el próximo 21 de marzo, Antoine Griezmann volvió a demostrar en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que sigue siendo un jugador muy importante para Diego Simeone en el Atlético de Madrid. De hecho, fue el que mejor supo leer el encuentro en la tropa rojiblanca, dando la pausa necesaria para otorgar algo de aire a su equipo ante un Barcelona muy superior que se quedó a un gol de forzar la prórroga tras el 4-0 de la ida.

El atacante francés había marcado en los cuatro choques anteriores disputados por el cuadro colchonero en la competición, con cinco tantos en total. Además, ha sido titular en los cinco encuentros y frente a los azulgranas fue el único atacante que estuvo los 90 minutos sobre el campo. Es sin duda la Copa del Rey de Griezmann. Pero a la conclusión del choque nadie en el seno del Atlético de Madrid se quería mojar sobre su presencia en la final de La Cartuja, que tendrá lugar el 18 de abril.

Nadie en el Atlético de Madrid ha querido meterle presión

“Se la merece mas que nadie. Aquí lo que corrió fue increíble, la calidad y talento lo va a seguir manteniendo toda la vida. Qué más puedo agregar de todo lo que saben que siento por él. Le quiero, quiero lo mejor siempre para él y ojalá pueda jugar esa final”, señaló al respecto Diego Simeone, expresándose en parecidos términos compañeros muy cercanos como marcos Llorente el el capitán Koke, que añadió: "No sé que va a pasar con Antoine, es él quien tiene que decidir sobre su futuro. Ojalá sea lo mejor para él y para los atléticos, es su decisión”.

Es conocido por todos que 'El Principito' tiene sobre la mesa tiene una importante oferta del Orlando City para marcharse antes del 26 de marzo, fecha en la que cierra el plazo de fichajes en la Major League Soccer. De aceptarla, no solo adelantaría su sueño de jugar en Estados Unidos, sino que se convertiría además en el jugador franquicia del club de Florida, con un salario bastante importante. Pero después de días de incertidumbre, en los que su marcha llegó a darse por hecha, ya habría tomado una decisión definitiva.

La Champions también pesa en su decisión

Así, según informa la ESPN, Griezmann ha decidido paralizar su salida a la MLS con la temporada en marcha. Le ilusiona la posibilidad de levantar un nuevo título en La Cartuja el 18 de abril, después de que cierre mercado en el país norteamericano, y por ello habría decidido quedarse. Además, aunque los octavos de la Champions ante el Tottenham se resolverán antes (el día 18), sueña con seguir avanzando también en la máxima competición continental y quiere ser partícipe de todo ello.

Si Orlando City se retira, hay más clubes pendientes

Con un año más de contrato por delante, otro cantar será lo que suceda en verano, aunque el citado medio indica que la oferta del Orlando City tiene fecha de caducidad y solo será firme hasta el 26 de marzo. No obstante, el mercado volverá a abrirse en Estados Unidos el 13 de julio y en los últimos meses han sido más los equipos que han tanteado a la estrella rojiblanca, como San Diego FC, Los Ángeles FC o Charlotte FC.

Al mismo tiempo, también ha sido tentado desde Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o México. Pero Griezmann parece tenerlo claro. Desea jugar en MLS, pero quiere hacerlo con la Copa del Rey bajo el brazo. "Lo que quiero es ganar un título con el equipo esta temporada. Me quedan meses y lo que quiero es estar bien físicamente y mentalmente y ayudar cuando me toque. Todo el mundo sabe que la MLS es mi sueño, mi objetivo, pero me queda contrato y quiero seguir siendo importante", señaló hace uno par de meses.