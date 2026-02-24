El plan del Atlético de Madrid ante la oferta de la MLS para llevarse ya a Griezmann

En Estados Unidos anuncian conversaciones avanzadas del atacante rojiblanco con Orlando City, pero desde Francia indican que es poco probable que el club colchonero lo deje marcharse antes del 26 de marzo, con la final de la Copa del Rey en el horizonte

El papel de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid está lejos del protagonismo de antaño. Como muestra, el pasado sábado, ante el Espanyol, volvió a ser titular en LaLiga después de once jornadas sin aparecer en el once, desde el pasado 29 de noviembre ante el Oviedo. Pero entre medias, el francés sí partió de inicio en los cuatro choques disputados en la Copa del Rey, en los que ha anotado cinco tantos, y en el importante encuentro de ida ante el Brujas en la Champions, en el que aportó una asistencia.

El empuje de Orlando City y una fecha límite

Con ello queda claro que, aunque no es insustituible, sí es una pieza muy valorada por Diego Simeone. En concreto, con 1.558 minutos repartidos en 35 encuentros, es el decimoprimer futbolista de la plantilla más utilizado. Por ello, resultan sorprendentes las informaciones que apuntan a que se encuentra en negociaciones avanzadas para firmar con el Orlando City de la MLS antes del 26 de marzo, según The Athletic.

Ese día cierra el mercado en el campeonato estadounidense y el club de Florida desea convertir al internacional galo en su jugador franquicia, un estatus actualmente sin dueño en su plantilla. Con ese fin, obviamente, prepararía un ofertón para tratar de convencerlo de que haga las maletas en las próximas semanas, de cara a participar ya en una temporada que acaba de arrancar el pasado fin de semana.

Visitas a España y un derecho de tanteo

Incluso se apunta que el director deportivo del conjunto norteamericano, Ricardo Moreira, "ha estado en España en múltiples ocasiones para trabajar en el acuerdo" por Griezmann, según el prestigioso New York Times. Y no solo eso, sino que se apunta que Orlando City ha hecho efectivo el 'Discovery Rights', que traducido significa 'Derechos de Descubrimiento', un mecanismo existente en la Major League Soccer que permite a un club tener una especie de derecho de tanteo sobre un jugador internacional que milita fuera del país, gozando por tanto de preferencia a la hora de intentar ficharlo.

Más clubes de la MLS al acecho

Dicha información es desvelada a su vez por el diario L'Equipe, que no solo confirma las conversaciones existentes con Orlando City, apuntando que hay más clubes de Estados Unidos que han pasado a la acción y han mantenido contactos con el atacante colchonero. Entre ellos se encontrarían San Diego FC y Los Ángeles FC, aunque tiempo atrás también se apuntó el interés de Charlotte FC.

Pero siendo real todo ello, una fuente cerca a Griezmann habría asegurado al diario francés que es "poco probable" que la operación se cierre en el mes de marzo. Difícilmente el Atlético de Madrid accederá a su salida con el equipo vivo en la Champions y a las puertas de una final de la Copa del Rey 13 años después, la cual tendrá lugar el 18 de abril en La Cartuja.

En verano sí podría abrirle la puerta del Metropolitano

Así pues, todo apunta a que el traspaso de la leyenda rojiblanca podría producirse en verano, cuando se abrirá de nuevo el mercado en la MLS, del 13 de julio al 2 de septiembre. Para entonces ya habrá cumplido 35 años y, aunque tiene dos campañas más de contrato en el Atlético de Madrid, hasta 2027, desde el Metropolitano no podrían demasiadas trabas a su deseo de recalar en el fútbol estadounidense, pues el galo nunca ha escondido su gusto por la cultura norteamericana.

El "sueño" de Griezmann

"Lo que quiero es ganar un título con el equipo esta temporada. Me quedan meses y lo que quiero es estar bien físicamente y mentalmente y ayudar cuando me toque. Todo el mundo sabe que la MLS es mi sueño, mi objetivo, pero me queda contrato y quiero seguir siendo importante", señaló recientemente, descartando así que su siguiente paso le vaya a llevar a países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o México, donde también contaría con pretendientes.

Ahora está por ver si Orlando City le espera hasta entonces. El medio que ha destapado la noticia admite que aún "no hay acuerdos formales" con Griezmann, pero lo que también trabaja en otros frente para ocupar ese rol de jugador franquicia que en su momento encontraron en Kaká o Nani.