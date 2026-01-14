Desconecta la 'bomba' sobre el fichaje de Griezmann: "Es una locura"

En México se ha apuntado que Rayados de Monterrey piensa en el jugador del Atlético de Madrid como relevo mediático de Sergio Ramos de cara a la próxima temporada, si bien su entrenador, Domènec Torrent, considera que la operación es "imposible"

Antoine Griezmann se erigió en el héroe del Atlético de Madrid en la Copa del Rey para darle el pase a los cuartos de final con un golazo de falta, el único del partido, ante el Deportivo de La Coruña (0-1). Fue su décimo tanto de la temporada, el tercero en el torneo del KO, aprovechando así con creces una titularidad de la que ya apenas goza en LaLiga. El crack francés ha tenido minutos en las 19 jornadas disputadas, pero solo en seis de ellas salió desde el inicio, mientras que en la Champions se dividen a partes iguales sus apariciones en el once (3) con las protagonizadas saliendo desde el banquillo (3).

A sus 34 años, no hay duda de que su rol en el bloque de Diego Simeone ya no es el de un pilar básico. Por ello, cada cierto tiempo surgen voces acerca de su salida prematura del Metropolitano, pues tiene contrato hasta 2027. Así, ahora se le coloca en México, apuntándose el interés de Rayados de Monterrey. Tras la marcha de Sergio Ramos, los aztecas buscarían una nueva estrella para sus filas y habrían puesto sus ojos en el astro galo de cara a la próxima temporada.

Incluso, El Chiringuito añade que la propuesta del conjunto mexicano, donde militan Sergio Canales, Oliver Torres o Lucas Ocampos, sería del agrado de Griezmann, tanto a nivel económico como por el proyecto que le ofrecen, con la posibilidad añadida de volver a sentirse importante. Pero la versión oficial al otro lado del charco es bien distinta, considerando "imposible" llevar a cabo una operación de ese calado.

Monterrey tiene el cupo de extranjeros completo

“Esto no es verdad, no sé cómo inventan tanto, es una locura. Tenemos el cupo (de extranjeros) lleno y esto es lo primero, lo segundo que decimos cosas imposibles, por salud mental no leo nada, no miro redes sociales porque son barbaridades", ha asegurado tajante su entrenador, el español Domènec Torrent, tras el encuentro ante el Necaxa que supuso la primera victoria de Rayados en la recién comenzada Liga MX.

El sueño de la MLS sigue muy vivo

Pese a ello, el futuro de Griezmann sigue en el aire. Recientemente confirmaba que se siente muy a gusto en el Atlético de Madrid y desea continuar, pero tampoco escondía que la idea de poner rumbo a Estados Unidos es algo que le seduce. "Lo que quiero es ganar un título con el equipo esta temporada. Me quedan meses y lo que quiero es estar bien físicamente y mentalmente y ayudar cuando me toque. Todo el mundo sabe que la MLS es mi sueño, mi objetivo, pero me queda contrato y quiero seguir siendo importante", zanjó.

Las ofertas que maneja Griezmann

En realidad, todo dependerá en gran medida de cómo acabe esta 25/26 tanto a nivel colectivo como individual, si se sigue sintiendo protagonista en los planes de Diego Simeone, y también de su felicidad personal y familiar. Aunque quizás lo más importante tenga que ver con la entidad de las ofertas. De momento, desde Francia asegura que tiene sobre la mesa sendas propuestas del Al-Ahli de Arabia Saudí y el Al -Wahda de Emiratos Árabes Unidos. Pero Griezmann quiere retirarse en la MLS. Y no en cualquier equipo. También anda tras sus pasos el Charlotte FC, pero no le acaba de convencer. Otra cosa es que pasara a la acción el Inter Miami de Leo Messi.