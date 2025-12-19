Griezmann se piensa su salida del Atlético de Madrid: las tres ofertas que maneja y la que espera

El francés tiene contrato hasta 2027 e insiste en que su sueño es levantar otro título con el Atlético de Madrid antes de decir adiós, pero no le faltan propuestas para salir el próximo verano y será final de temporada cuando tome una decisión definitiva al respecto

Con 8 tantos en su cuenta particular, Antoine Griezmann amenaza ya la condición de 'pichichi' colchonero que ostenta Julián Álvarez, autor de 11 dianas. Tras firmar el tanto de la victoria en la pasada jornada de LaLiga ante el Valencia, el internacional francés volvió a ver puerta el pasado miércoles, esta vez por partida doble, para evitar un descalabro en la Copa del Rey ante el Atlético Baleares. Sigue abierto de este modo otro frente para poder cumplir su sueño, que no es otro que levantar un nuevo título con el Atlético de Madrid, con el que ya conquistó en su primer etapa la Supercopa de España, la Europa League y la Supercopa de Europa.

A sus 34 años, el atacante galo tiene una campaña más de contrato, hasta 2027. Y cada vez que se le pregunta por su futuro deja claro que solo quiere ayudar al conjunto rojiblanco a conseguir más éxitos. Pero al mismo tiempo, son insistentes las informaciones que ponen en duda su continuidad más allá del final de la presente temporada.

Los factores que marcan la decisión de Griezmann

Si cumplirá o no el último curso que tiene firmado parece una decisión casi exclusivamente suya. Dependerá en gran medida de cómo acabe esta 25/26 tanto a nivel colectivo como individual, si se sigue sintiendo protagonista en los planes de Diego Simeone, y también de su felicidad personal y familiar. A partir de ahí, si toma la decisión de anticipar su salida, es de esperar que en el Metropolitano no le pongan demasiadas trabas. Aunque quizás lo más importante tenga que ver con la entidad de las ofertas.

Los petrodólares de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos

De momento, desde Francia aseguran que ya tiene tres propuestas sobre la mesa. Todas ellas le aseguran un buen pellizco económico. Pero hay dudas de que a nivel deportivo sean los suficientemente atractivas como para decir adiós a LaLiga antes de tiempo y emprender el retiro dorado habitual de otros grandes futbolistas.

Como no puede ser de otro modo, el fútbol árabe ya le tienta. En concreto, según el periodista Stéphane Raymond, del medio Débats Sports, el Al-Ahli de Arabia Saudí le ha prometido convertirlo en la gran estrella de su proyecto, mientras que el Al -Wahda de Emiratos Árabes Unidos estaría dispuesto a ofrecerle un contrato corto, pero muy jugoso sin duda.

Miami no es lo mismo que Charlotte

A Griezmann, en cambio, le seduce más la idea de jugar en la MLS de Estados Unidos. Y en dicho país ya habría movido ficha el Charlotte FC, que si bien le daría como es lógico un rol protagonista, no parece que sea la ciudad más apetecible para el francés. Todo podría cambiar, no obstante, si entra en escena el Inter Miami. Al respecto, se viene apuntando que el club de Florida tiene planeado lanzarse a por el colchonero para reeditar el tridente que ya formó en el Barcelona junto a Messi y Luis Suárez. Sin duda, dicha oferta, de producirse, sí podría hacer que el galo se piense dejar el Atlético de Madrid en verano, aunque de momento todo está en el aire.