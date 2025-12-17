Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid: Griezmann y Musso evitan la sorpresa

Un doblete de Griezmann y un tanto de Raspadori le dieron la victoria al conjunto colchonero en su debut en la Copa del Rey, donde tuvo que sufrir más de lo esperado, siendo también decisiva la actuación del meta argentino

El Atlético de Madrid solventó no sin suspense su debut en la Copa del Rey ante el modesto Atlético Baleares, de Primera RFEF, que vendió cara su derrota. Dos tantos de Antoine Griezmann y un gol de Raspadori sirvieron para que el conjunto colchonero eliminaran a un rival que plantó cara hasta el final con los goles de Gerardo Bonet y Moha Keita.

Dos goles que parecía dar tranquilidad

El cuadro de Diego Pablo Simeone no escatimó en esfuerzos desde el primer instante y se fue a buscar la portería de un cuadro balear que aguantaba el paso de los minutos e intentaba salir como podía en transición. Sin embargo, rápidamente empezarían a llegar alegrías para el cuadro colchonero. En una jugada desde el costado derecho, Connor Gallagher puso un balón para que Griezmann rematara a placer dentro del área y pusiera la primera piedra para el triunfo.

No le dio tiempo a reaccionar al conjunto local, que vio como Raspadori aprovechaba los minutos de Copa del Rey para marcar un golazo. Otra jugada desde la derecha, aunque en esta ocasión era Nahuel Molina quien puso un centro potente para que el italiano rematara de cabeza y sumara el segundo tanto al electrónico.

El Atlético Baleares no se rindió

Pero el Atlético Baleares no se vino abajo y recortó distancias poco después. En un córner regalado por Musso previamente, un balón peinado en el primer palo lo remató al segundo Gerardo Bonet y superó al guardameta argentino, que estuvo a punto de detener el disparo. El meta argentino sí sería decisivo en el arranque de la segunda mitad ante dos ocasiones locales. En la primera fue Juanmi Durán quien perdonó un mano a mano con el portero rojiblanco, misma acción que erró posteriormente Jaume Tovar desde el perfil izquierdo.Esas acciones las terminaría pagando el conjunto de Luis Blanco pasada la hora de juego, cuando Griezmann decidió volver a aparecer en el encuentro para que el Atlético de Madrid viviera minutos de mayor comodidad. Galán puso un balón medido a baja altura al punto de penalti que empujó el francés para cerrar su segundo doblete de la temporada y darle un golpe de tranquilidad a Simeone, aunque algún susto le quedaba por vivir.

Dos penaltis en el tramo final

Musso cometería un error en un despeje que le costaría un penalti en contra, aunque el propio guardameta detuvo el lanzamiento de Tovar. Posteriormente, otra pena máxima cometida por Nico González sí la transformaría Moha Keita, dándole un extra de emoción a una afición que se marchó orgullosa de plantarle cara al cuadro rojiblanco, aunque la falta de puntería les terminó castigando.

Ficha técnica:

Atlético Baleares: Julián Rivas; Alejandro Pérez, Guillem Castell, Jaime Pol; Biel Ramis (Morillo, m.65), Gerardo Bonet, Sheriff, Jofre Cherta (Keita, m.73), Iván Serrano (Miguelito, m.65); Juanmi Durán (Bejarano, m.65), Jaume Tovar (Català, m.83).

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet (Hancko, m.10), Javi Galán; Carlos Martín (Simeone, m.65), Cardoso (Koke, m.65), Gallagher (Barrios, m.65), Thiago Almada (Nico González, m.82); Raspadori, Griezmann.

Goles: 0-1, m.16, Griezmann; 0-2, m.20, Raspadori; 1-2, m.28, Bonet; 1-3, m.72, Griezmann; 2-3, m.90, Keita (p.).

Árbitro: Alejandro José Hernández (Comité canario). Sin amonestaciones.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid ante más de 5.000 espectadores.