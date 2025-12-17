El Atlético de Madrid pierde a Sorloth

Sorloth se cae de la convocatoria del Atlético de Madrid para el estreno copero ante el Atlético Baleares por unas "molestias", según ha confirmado el club rojiblanco

Ya le ha llegado el turno al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El equipo rojiblanco, que estaba exento de jugar las dos primeras rondas de la competición, se medirá al Atlético Baleares, pero lo hará sin Sorloth que se cae de la lista de convocados de Simeone por "unas molestias" y se suma a la plaga de bajas junto a Álex Baena, Giménez y Marcos Llorente.

Sorloth, baja para el partido copero del Atlético de Madrid

El ariete nórdico no estará presente en el primer duelo copero del Atlético de Madrid. Los rojiblancos se medirán al conjunto balear sin su '9' que por culpa de unas molestias se pierde el estreno en la Copa del Rey del cuadro de Simeone. "Alexander Sørloth no entra en la convocatoria para el encuentro ante el Atlético Baleares por unas molestias", ha subrayado el Atlético de Madrid en sus redes sociales al anunciar la convocatoria elegida por Simeone para el choque. Sorloth formó parte del once elegido por Simeone para medirse al Valencia y jugó los 90 minutos. La carga de partidos pasa factura al noruego que necesita parar. Simeone no se la quiere jugar con el atacante al que reserva para el último partido del año, ante el Girona en Montilivi. Para entonces, todo apunta a que Sorloth estará disponible y compartirá ataque con Julián Álvarez.

La lista de convocados del Atlético de Madrid para la Copa del Rey

Además, Álex Baena, José María Giménez y Marcos Llorente también son bajas para el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético Baleares según informó el club en su convocatoria, compuesta por el resto del primer equipo más Salvador Esquivel y Javi Boñar. El portero, que habitualmente ejerce como tercer guardameta del primer equipo, además de ser titular en el filial de Primera RFEF, y el lateral derecho y capitán del segundo conjunto rojiblanco repiten en la citación de Diego Simeone para la Copa.

Salvo las citadas cuatro bajas, el resto del primer equipo viaja a Palma: los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Conor Gallagher y Thiago Almada; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Julián Álvarez y Giacomo Raspadori.