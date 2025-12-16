Simeone confirma sus planes con Marc Pubill y lanza un aviso a los futbolistas de cara al mercado de invierno

El entrenador del Atlético de Madrid ha comparecido en rueda de prensa antes del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que su equipo juega este miércoles contra el Atlético Baleares. El argentino ha repasado la actualidad de sus plantilla y también ha hablado sobre el inminente mercado de fichajes de invierno en donde algunos de los jugadores que no tienen minutos pueden marcharse

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que su equipo disputa este miércoles frente al Atlético Baleares. El técnico argentino ha repasado la actualidad de su equipo, confirmando que Marc Pubill se ha ganado un rol importante en la rotación y lanzando un aviso a Raspadori u otros jugadores, que no tienen minutos, que pueden salir del club rojiblanco en el mercado de fichajes de invierno que se abre en unos días.

Simeone ha confirmado que Marc Pubill seguirá jugando ya sea de central o de lateral. "Estoy pensando en darle continuidad, en que juegue de lateral... pero todavía no lo resolví".

El catalán no va a salir del club rojiblanco en el mercado de fichajes de invierno a pesar del fuerte interés de CA Osasuna después de su buen rendimiento en las últimas semanas en el Atlético de Madrid.

Johnny Cardoso y Ruggeri deben ir ganando protagonismo en el Atlético de Madrid

A continuación, Simeone ha hablado sobre cómo se encuentra Johnny Cardoso. "Se estaba recuperando del golpe que había sufrido contra el Barcelona. Retrocedió en su recuperación. La mejor manera de ayudarnos es que se ponga bien y luego que nos ayude como le necesitamos".

Por otro lado, se ha mostrado confiado en que Ruggeri mejorará con el paso de la temporada. "Cada futbolista tiene una búsqueda en la que mejorarse así mismo. Él la tiene, hablamos con él... Le mostramos imágenes para que mejore. Creo que está mejorando y ojalá siga. Necesitamos a todos".

Simeone analiza la Copa del Rey, el partido contra el Atlético Baleares y manda un mensaje de cara al mercado de fichajes de invierno

Simeone ha dicho que la Copa del Rey es una competición compleja. "Pensar en el partido de mañana. Esta competición siempre es compleja. El entusiasmo, el poco interés de algunos equipos... Cuando te das cuenta ya es tarde. Vamos a jugar ante un equipo que lo hizo muy bien con el Espanyol. Siempre la competición a partido único es más sufrida, más intensa... El que se equivoca, queda fuera".

El entrenador del Atlético de Madrid no ha querido revelar cuántas rotaciones va a hacer en el partido contra el Atlético Baleares. "Nunca doy un nombre de que un jugador vaya a jugar toda la temporada. Es imposible decir eso. Es imposible decir vas a jugar esta competición de titular. Ustedes ven que siempre cambio 3 o 4 futbolistas de lo que ven en los entrenamientos... Lo ven todo desde fuera pero no ven lo que está dentro de mí".

Por último, Simeone ha mandado un mensaje a Raspadori u a otros jugadores que están pensando en cambiar de aires en el mercado de fichajes de invierno por los pocos minutos que están teniendo en esta temporada. El argentino ha asegurado que nadie les puede asegurar que vayan a jugar en otros equipos. "Siempre hay inquietud en los futbolistas y en sus representantes. Es su momento de trabajar. Con un Mundial de por medio habrá futbolistas que siempre quieran mostrarse... Aunque nada te asegura que vayas a jugar en otro lado...".