Se cae el fichaje de Marc Pubill por su nuevo rol en el Atlético de Madrid

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha declarado que el fichaje de un defensa por Osasuna se ha caído porque "ese chico empezó a jugar y está jugando muy bien". Según aclaran desde Navarra, Vázquez se refería al traspaso de Marc Pubill que se asienta en la defensa del Atlético de Madrid

Marc Pubill se ha convertido en un pilar de la defensa del Atlético de Madrid ante la plaga de bajas a la que se ha enfrentado Simeone. El técnico argentino, que había dado poco protagonismo a Pubill hasta la fecha, ha enseñado al lateral a ejercer las funciones de centrales y se ha encontrado con un zaguero de nivel para la defensa colchonera. Simeone, que está fascinado con la labor del catalán, apaga así un fuego que se había convertido en un quebradero de cabeza para el argentino. Ahora, con los minutos de juego que posee, el fichaje de Marc Pubill por Osasuna se ha caído, tal y como ha develado Braulio Vázquez que asegura que el traspaso del lateral estaba muy avanzado.

Braulio Vázquez anuncia que el fichaje de Marc Pubill por Osasuna se cae

El director deportivo de Osasuna ha confirmado en la comida de Navidad de Osasuna con los medios de comunicación que tenían muy adelantado el fichaje de un central, aunque las circunstancias actuales hacen imposible su traspaso. Braulio Vázquez se refiere a Marc Pubill, según noticias de Navarra, que tras su protagonismo en el Atlético de Madrid, cierra las puertas a salir del club rojiblanco. "Estamos intentando mejorar la plantilla, no solo en la posición de retaguardia, sino que estamos valorando otras posiciones porque creo que lo necesitamos", comenzó diciendo. "Teníamos un central muy avanzado, todo cerrado, pero ese chico empezó a jugar y está jugando muy bien. Es imposible que se haga”, ha explicado Vázquez para ilustrar las situaciones que no se pueden controlar en una negociación. Marc Pubill ya estuvo en la lista de los rojillos cuando Areso abandonó Osasuna para poner rumbo al Athletic Club.

Simeone alaba la labor de Marc Pubill en el Atlético de Madrid

Pero, como hemos señalado, la situación de Marc Pubill en el Atlético de Madrid ha cambiado drásticamente. El defensor ya dejó claro anteriormente que jugará en la posición en la que el 'Cholo' le indique, recalcando que el técnico colchonero había hecho especial hincapié en el trabajo individual con él para reconvertirlo a central. Hasta la fecha, el invento de Simeone ha sido todo un éxito en un Atlético de Madrid. El propio Simeone, tras terminar el duelo de la Champions League ante el PSV Eindhoven, alabó la labor de Marc Pubill. "De Marc, crecimiento puro, joven. Me encanta su determinación por ayudar. Y no me encanta ahora que lo está haciendo. Estuvimos entrenando varios días cuando él no jugaba, que ya se los comenté, me imaginaba que en algún momento podía ayudarnos en esa posición de segundo central o tercer central. Y va creciendo", sentenció.