El Atlético de Madrid hace cuentas con la recuperación de Álex Baena

El centrocampista del Atlético de Madrid vuelve a pisar el césped en su proceso de recuperación, aunque lo hace en solitario. Frente al Atlético Baleares y Girona, Álex Baena está prácticamente descartado, mientras que el primer duelo del año 2026 ante la Real Sociedad es la fecha marcada en rojo en el calendario para su regreso

El Atlético de Madrid se estrenará en la Copa del Rey ante el Atlético Baleares. Los rojiblancos aterrizan en la cita copera tras haber hecho los deberes en LaLiga frente al Valencia. Las bajas están condicionando los últimos resultados de los colchoneros que han levantado el pie del acelerador obligados por la ausencia de algunas de sus estrellas. Frente al cuadro balear, Simeone prepara una revolución en el once para dar continuidad y oportunidad a los menos habituales y, de esta forma, proteger y descargar las piernas de los futbolistas más usados por Simeone que prepara a sus jugadores para el choque copero. La gran noticia en la vuelta a los entrenos tras el fin de semana ha sido Álex Baena que encara la recta final de su recuperación con el Atlético de Madrid haciendo cuentas.

Álex Baena encara la recta final de su recuperación

El futbolista se retiró con molestias del partido ante el Barcelona, que el Atlético de Madrid terminó perdiendo por 3-1, y desde entonces no ha vuelto a vestir la casaca rojiblanca. En el primer entrenamiento de la semana, antes de medirse en Copa al Atlético Baleares, Álex Baena ha pisado el césped, realizando ejercicios en solitario sobre el terreno de juego, aunque sigue sin participar de la sesión grupal preparada por Simeone. El regreso del almeriense y el gran paso que ha dado en su recuperación anuncian que la lesión y del proceso sanitario está llegando a su fin, aunque seguirá sin poder participar en los dos encuentros que restan de año para el Atlético de Madrid. Contra el rival copero queda descartado y, frente al Girona en la jornada 17, toda apunta a que el andaluz no viajará hasta Montilivi. El parón de 10 días por Navidad será clave para el futbolista, por lo que el Atlético de Madrid no quiere precipitarse con Álex Baena para comenzar el año de la mejor forma posible. El partido del 4 de enero ante la Real Sociedad está marcado en rojo en el calendario colchonero para el regreso de Álex Baena.

Álex Baena, influyente en el juego del Atlético de Madrid

Simeone, aprovechando sus cualidades, le ha otorgado más libertad a Álex Baena de cara a mejorar el ataque. El futbolista almeriense es, sin ninguna duda, uno de los jugadores más completos de LaLiga y el técnico argentino aprovecha para exprimir sus cualidades. La influencia del andaluz en el juego es más que evidente y los resultados sonríen con el almeriense en el campo para un equipo que sigue escalando en LaLiga en busca de Real Madrid y Barcelona.