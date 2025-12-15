La postura del Atlético de Madrid con Raspadori de cara al mercado de invierno

El atacante italiano, que no ha jugado demasiado en esta temporada en el Atlético de Madrid a pesar de haber sido fichado durante el pasado verano, puede salir en este mes de enero siempre y cuando llegue una propuesta que satisfaga al club rojiblanco. La AS Roma ha sondeado al futbolista rojiblanco

El Atlético de Madrid está totalmente centrado en hacerlo lo mejor posible en todas y cada una de las competiciones que está disputando durante esta temporada, pero ello no impide que con la llegada del mes de enero el club rojiblanco esté abierto a hacer algunos movimientos. Uno de los futbolistas que tiene opciones de marcharse es Giacomo Raspadori con el que el Atlético de Madrid tiene clara su postura de cara al mercado de invierno.

El Atlético de Madrid cuenta con una baza a su favor con Giacomo Raspadori y es que sabe perfectamente que el italiano cuenta con cartel, sobre todo en su país natal, Italia, en donde la AS Roma ha realizado sondeos para saber las posibilidades que tiene para fichar al atacante en este próximo mercado de fichajes de invierno tal y como hemos informado en ESTADIO Deportivo.

Con esta tesitura, el Atlético de Madrid tiene una postura clara con Giacomo Raspadori. Está abierto a escuchar ofertas por él en el mercado de fichajes de invierno tal y como informa Matteo Moretto. Por tanto, el club rojiblanco no se cierra a la salida del italiano.

Esto se debe a que Giacomo Raspadori no está teniendo mucho protagonismo en el Atlético de Madrid en esta temporada a pesar de haber sido fichado durante el pasado mercado de verano. El atacante, de 25 años, tiene un rol secundario en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone tal y como se pueden comprobar en sus datos estadísticos. Raspadori sólo ha disputado 12 partidos en los que ha acumulado 309 minutos, marcando 1 gol y dando 2 asistencias.

Las condiciones para que se produzca la marcha de Raspadori del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes de invierno

Con esta situación, los equipos, como es el caso de la AS Roma, que quieran fichar a Giacomo Raspadori tiene que satisfacer las exigencias económicas del Atlético de Madrid.

El club rojiblanco desembolsó unos 22 millones de euros, que fueron a parar al Nápoles, para hacerse con los servicios del atacante que no ha terminado de encajar en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone.

Es por ello que para dar luz verde a la salida de Giacomo Raspadori, el Atlético de Madrid exige más o menos la misma cantidad de dinero o, en su defecto, una cesión con opción a compra en la que se fije como cantidad pactada de traspaso esos 22 millones de euros.