Saúl, futbolista del Flamengo, y su tremendo 'palo' al Real Madrid: "No tiene afición, vas al estadio y no sientes nada"

El centrocampista español, que ha vuelto a sentirse importante en Brasil, alaba la grandeza de su club, que a su juicio no se puede comparar con la del Real Madrid: "El Madrid tiene seguidores por lo que ha ganado"

Hace ya tiempo que Saúl Ñíguez no viste los colores del Atlético de Madrid tras pasar cedido por el Sevilla Fútbol Club la pasada temporada y posteriormente salir definitivamente al Flamengo brasileño, pero es indudable que siente como un colchonero más por muy lejos que esté, y no duda en demostrarlo en cada ocasión que puede.

En Río de Janeiro ha podido ver de cerca la grandeza del club carioca, uno de los más importantes sino el que más del país brasileño, por eso cuando le preguntan sobre las similitudes con el Real Madrid en España y en Europa, Saúl ha mandado un recado al club y sobre todo a la afición madridista.

"Se queda pequeño decir que es un club gigante. Como entidad es bestial, por infraestructura, pero lo que más sorprendente es su afición. La más grande del mundo en tamaño. He tenido conexión desde el primer día y espero el año que viene poder darles más alegrías. Es más que el Madrid. En realidad, el Madrid no tiene afición. El Madrid es famoso, sí, por lo que ha ganado y se le conoce en todo el mundo y por eso tiene seguidores. Pero vas al estadio y no sientes nada. En cambio, vas a Maracaná, un estadio emblemático y está siempre lleno. Fuera de casa, el campo está llenó de hinchas de Flamengo. Hace poco jugamos contra Sport Recife y nos mandaron a otro estadio porque si no nuestra afición no entraba. Y eso que estamos hablando de un vuelo de tres horas y media de duración. Vas a Lima y nuestra afición lo llena al 100%. Y luego ves que la de Palmeiras no lo llena... Dices: "Esta sí es una afición grande", ha explicado el ilicitano.

En cuanto a su día a día en Río de Janeiro, el centrocampista ha confesado que está muy a gusto. "Mi mujer está contenta, que eso es importante, y tengo un hijo brasileño. Ahora quiero recuperarme, volver a rendir fuerte y demostrar de lo que es capaz Saúl porque no han visto ni la mitad de mí", ha desvelado en una entrevista al diario As.

El futuro de Filipe Luis en el Atlético

También ha hablado Saúl sobre la figura de Filipe Luis, técnico del Flamengo y excompañero suyo en el Atlético de Madrid, y al que muchos ya ven como el relevo de Simeone el día que decida dar un paso al lado. "Es lógico que llame la atención de los grandes equipos. Además, cuando tienes una historia previa con el Atlético, un sentimiento de pertenencia, conoces el club... lógicamente va a sonar. El Cholo tiene cuerda para rato y quizá Fili tendrá que dar algunos pasos antes para llegar al banquillo del Atlético, pero a mí, personalmente y como aficionado, me gustaría verle algún día allí", ha reconocido.