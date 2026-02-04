La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 5 de febrero de 2026

El Real Betis aspira a clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey, pero para lograrlo debe derrotar al Atlético de Madrid. En el Sevilla FC, Antonio Cordón da por muy complicado el fichaje de Sergio Ramos para lo que resta de temporada

La portada de ESTADIO Deportivo para este jueves 5 de enero de 2026.@RealBetis

El Real Betis, con un Estadio de La Cartuja que se va a llenar, busca derrotar al Atlético de Madrid, que llega con todos sus nuevos fichajes, para meterse en las semifinales del torneo copero. Álvaro Fidalgo, la última incorporación del club verdiblanco, ha entrado en la convocatoria de Pellegrini y podría debutar.

Antonio Cordón, director de fútbol profesional del Sevilla FC, dejó claro que no se plantea la llegada del central debido a que tras el esfuerzo realizado para fichar a Neal Maupay el club de Nervión se ha quedado prácticamente sin límite salarial.

El Athletic Club se impone al Valencia CF por 1-2 en uno de los cuartos de final de la Copa del Rey gracias a un gol en el descuento de Iñaki Williams tras un centro de su hermano.

La Real Sociedad sigue de dulce y se mete en semifinales de la Copa del Rey después de derrotar al Deportivo Alavés por 2-3 gracias a un gol de Orri Oskarsson en la recta final.