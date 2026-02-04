Valencia 1-2 Athletic: Iñaki Williams y Nico Williams meten al Athletic en semifinales de la Copa del Rey

Los hermanos entraron en la segunda parte y fueron decisivos para romper la igualada de un partido marcado por los errores en la primera parte. Nico le puso un balón perfecto a Iñaki, que no lo desaprovechó, y que hace que el sueño copero para el equipo rojiblanco esté más presente que nunca

Iñaki Williams marcó el gol del triunfo en la eliminatoria entre Valencia Cf y Athletic Club de cuartos de final de la Copa del Rey.@AthleticClub

El Athletic Club se impuso, no sin sufrimiento, al Valencia CF por 1-2 en la eliminatoria de cuartos de final que se decidió gracias al talento de los hermanos Williams quienes se inventaron un gol en el descuento de la segunda parte, siendo Iñaki Williams el que anotó el gol tras un centro medido de Nico Williams. Un encuentro que tuvo un poco de todo y que fue igualado, adelantándose el Athletic Club con un gol de Sadiq en propia puerta siendo el nigeriano el que empató tras aprovechar un error de Álex Padilla, portero de un equipo de Ernesto Valverde que incluso desaprovechó en el segundo acto un penalti que Dimitrievski le paró a Jauregizar.

Los errores de Umar Sadiq y Álex Padilla provocaron los goles en la primera parte

Los primeros 45 minutos del partido de cuartos de final entre el Valencia CF y el Athletic Club estuvieron claramente marcados por los errores de los dos equipos los cuales provocaron que hubieran goles para cada uno de ellos.

El choque comenzó intenso pero igualado, siendo la primera ocasión sobre los diez minutos cuando Lekue falló un despeje que permitió que Luis Rioja entrara en el área del Athletic Club, pero el disparo del sevillano fue parado por Álex Padilla. Respondió el Athletic Club con un duro disparo de Nico Serrano que obligó a Dimitrievski a despejar a córner.

La igualdad se rompió en el minuto 26 cuando Umar Sadiq se metió el balón en su propia puerta al intentar despejar una falta lateral que botó Robert Navarro. No se vino abajo el Valencia CF que reaccionó en busca del empate el cual encontró en el minuto 35 cuando en un centro de Luis Rioja, que fue desviado por un defensa del Athletic Club, hizo que el balón fuera a manos de Álex Padilla al cual se le escapó incomprensiblemente. Umar Sadiq, que pasaba por ahí, marcó el empate a puerta vacía.

En la recta final de la primera parte, el Valencia CF lo intentó en dos ocasiones por medio de Danjuma y Pepelu, y el Athletic Club se acercó a través de Jauregizar, pero el marcador no se movió llegando así al descanso.

Jauregizar falló un penalti y los hermanos Williams marcaron la diferencia

La segunda parte fue muy igualada y apenas tuvo ocasiones de gol más allá de algún intento peligroso de Nico Serrano para el Athletic Club. Se rompió la tranquilidad en el minuto 74, cuando Tárrega despejó con la mano un centro de Iñaki Williams. García Verdura, árbitro del partido, revisó la jugada en el VAR y señaló penalti que falló Jauregizar ya que Dimitrievski le adivinó las intenciones.

Así se llegó a los últimos minutos de la segunda parte. Cuando todo indicaba que el partido se iba a la prórroga, Nico Williams lanzó un centro preciso que remató, de primeras, su hermano mayor, Iñaki Williams, para marcar el 1-2 y darle el pase a semifinales de la Copa del Rey al Athletic Club porque ya no hubo tiempo para más.

- Ficha Técnica del Valencia CF 1-2 Athletic Club de cuartos de final de la Copa del Rey:

Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Copete (Tárrega 58'), Jesús Vázquez; Pepelu, Ugrinic (Guido Rodríguez 89'); Luis Rioja, Danjuma (Diego López 77'), Lucas Beltrán (Ramazani 77'); y Umar Sadiq (Hugo Duro 58').

Athletic Club: Álex Padilla; Gorosabel, Monreal, Laporte (Yuri 58'), Lekue; Jauregizar, Vesga (Galarreta 58'); Nico Serrano, Selton (Iñaki Williams 70'), Robert Navarro (Nico Williams 70'); e Izeta (Guruzeta 58').

Árbitro: Víctor García Verdura (Catalán). Amonestó al entrenador visitante Ernesto Valverde.

Goles: 0-1 (26') Umar Sadiq, en propia puerta; 1-1 (35') Umar Sadiq; 1-2 (96') Iñaki Williams.

Incidencias: Partido entre Valencia CF y Athletic Club correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Estadio de Mestalla.