Carlos Corberán: "En el Valencia le damos mucha importancia a la Copa del Rey"

El entrenador del Valencia asegura que su única prioridad en estos momentos es alcanzar las semifinales de la Copa del Rey con el equipo che, dejando a un lado el siguiente partido de LaLiga frente al Real Madrid

El Valencia afronta los cuartos de final de la Copa del Rey como una oportunidad de maquillar una temporada que se ha vuelto muy oscura en Mestalla. El partido ante el Athletic Club, otro equipo que llega a la cita en crisis, es la prioridad de Carlos Corberán que se olvida de LaLiga y de las rotaciones para lograr alcanzar las semifinales del torneo nacional. En rueda de prensa, el técnico del club valenciano ha destacado que "en el Valencia todos dan mucha importancia a la Copa del Rey".

A qué da más importancia el Valencia ¿Al Real Madrid o a la Copa del Rey?

"Sin ninguna duda, el partido contra el Athletic. Es un encuentro muy especial, con dos equipos con una gran tradición copera. El Valencia siempre ha dado mucha importancia a esta competición y así lo vamos a hacer también ahora. No es el único motivo de ilusión de la temporada, pero este partido sí representa una ilusión máxima. Es un encuentro a todo o nada. Queremos estar en semifinales y lo vamos a vivir como una final, porque ese es nuestro objetivo. Tanto la plantilla como el staff damos mucha importancia a esta competición. Venimos de un partido en el que hicimos muchas cosas bien pero no logramos el resultado, y este encuentro es una gran motivación para transformar ese dolor en ilusión y darle una alegría a la afición".

Rotaciones en Mestalla

"Mestalla va a ver un equipo comprometido, que da mucha importancia al partido, que se deja todo en cada acción, que defiende y ataca con identidad y espíritu competitivo. Eso es lo más importante, por encima de los nombres. Toda la plantilla está preparada para competir y luchar por pasar de ronda".

La plantilla y el mercado de fichajes del Valencia

"Nunca trabajo pensando en excusas. Nuestro objetivo es hacer al Valencia lo más competitivo posible. Ahora estamos centrados en la Copa y en llegar a semifinales. Después volveremos a la Liga con la intención de mejorar resultados y dar continuidad a las buenas sensaciones del equipo. Creo que el club ha hecho un buen trabajo. El objetivo era reforzar la plantilla manteniendo a los jugadores importantes y añadiendo los perfiles necesarios. El mercado de invierno es complejo, pero estoy satisfecho con el resultado".

Las diferentes situaciones de Agirrezabala y Unai Núñez

"A Julen todavía le faltan unas tres semanas para volver a estar disponible. Las sensaciones que dejó fueron muy positivas. Unai Núñez es un jugador con experiencia en la Liga y ese tipo de perfiles siempre suman".