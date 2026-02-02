Agirrezabala, portero del Valencia, ante la visita en Copa del Athletic: "Las bajas los están lastrando, pero siguen siendo peligrosos"

El meta, cedido por el Athletic en el Valencia, vivirá el partido desde la grada por su lesión y reconoce que será un duelo muy competido: "Tendremos que hacer un partido muy completo para llegar a semifinales"

Julen Agirrezabala sigue trabajando en la recuperación de su lesión en los isquiotibiales sufrida a principios de enero por lo que tendrá que vivir el partido de cuartos de final de Copa del Rey ante el Athletic, club al que todavía pertenece y que lo cedió al Valencia el pasado verano, desde la grada.

"Un encuentro muy especial. Son dos clubes que valoran mucho la Copa y con aficiones muy grandes y con la ilusión puesta en la Copa también. El partido va a ser en el Camp de Mestalla con nuestra gente y tendremos que hacer un partido muy completo para pasar a las semifinales. Las bajas que están teniendo los está lastrando, pero siguen teniendo jugadores peligrosos", ha advertido.

En cuanto a su estado de forma y el momento de la recuperació por el que está pasando, Agirrezabala ha reconocido que está con muchas ganas de regresar al campo: "Seguimos con la recuperación y con ganas de estar lo antes posible, pero con buenas sensaciones. Todos los días estoy con los médicos y fisioterapeutas y estamos cumpliendo con los plazos establecidos. A todos nos gusta jugar y no es de agrado lesionarse y saber que vas a estar un tiempo fuera, pero estoy con ganas de volver lo antes posible".

Sobre la importancia de jugar ese partido en casa, con el apoyo de la afición, Agirrezabala cree que es crucial: "Es de vital importancia en este formato jugar en casa. Superamos las anteriores eliminatorias con fiabilidad y, ahora, jugamos con nuestra gente y trataremos de aprovecharlo para pasar de ronda. Estamos compitiendo a un buen nivel y tenemos que seguir en esa línea".

Agirrezabala ve al equipo en línea ascendente

También ha valorado el meta donostiarra el rendimiento del equipo desde que comenzó 2026, que ha ido de menos a más. "Venimos compitiendo a un alto nivel. Ayer, fue una pena porque el equipo hizo un esfuerzo muy grande. Defensivamente, estuvimos bien y tuvimos nuestras opciones arriba. Partidos tan igualados se deciden por detalles y, en los últimos minutos, nos marcaron el segundo. Cerramos la primera vuelta en una situación complicada, pero hay una diferencia muy pequeña desde el noveno hacia abajo. Hemos dado un salto y tenemos que seguir en esa línea competitiva para seguir sumando victorias".

Por último, el cancerbero che valoró la llegada de Unai Núñez para reforzar la defensa, al que conoce muy bien pues compartieron vestuario en Lezama: "Lo he visto muy bien. Antes de que firmara aquí, le mandé un mensaje explicándole lo que era el Valencia y recomendándole que viniera. Puede sumar mucho a la plantilla. Es una persona espectacular. Siempre da un rendimiento muy alto y es un central con fiabilidad, contundente y salida de balón. Ha hecho una carrera muy buena".