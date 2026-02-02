Ron Gourlay ve "improbable" la llegada de un jugador al Valencia en el último día del mercado de fichajes

El director deportivo del Valencia asegura que en el club están muy contentos con el trabajo realizado durante el mes de enero y tacha de "improbable" la llegada de un nuevo fichaje en el último día de mercado

El Valencia se ha reforzado en este mercado de fichajes para luchar por la permanencia. El cuadro de Carlos Corberán empezó el curso de forma decepcionante, llegando al ecuador de la temporada en puestos de descenso. Los múltiples fichajes que Ron Gourlay hizo en verano han tenido muy poco impacto en la plantilla y ha visto en enero una oportunidad para enmendar su error. Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez han sido los elegidos para reforzar cada parcela del campo y parecen ser las únicas incorporaciones que firme el Valencia ya que el propio director deportivo ha tildado de "improbable" la llegada de algún futbolista más a las filas del Valencia.

Ron Gourlay ve "improbable" la llegada de un fichaje de última hora en el Valencia

Antes del duelo entre el Valencia y el Real Betis, que se saldó con triunfo verdiblanco, Ron Gourlay compareció ante las cámaras de Movistar+ para hacer un balance de los fichajes cerrados en este mercado de enero. "Estamos muy contentos. Nos marcamos nuestros objetivos antes de que se abriera el mercado de fichajes y creo que los hemos cumplido. Pero bueno, el mercado de fichajes cierra mañana, no hoy, y la atención está puesta en el partido", destacó Ron Gourlay que tachó de "improbable" la llega da de un jugador en el último día de mercado. "En el fútbol, ​​nunca se debe decir nunca, porque siempre puede pasar, pero es improbable. Ahora mismo creo que hemos logrado el objetivo de lo que queríamos incorporar al equipo y ya veremos. Pero como dices, aún faltan 24 horas, pero es improbable", subrayó el director deportivo del Valencia.

La transición del Valencia según Ron Gourlay

Además, Ron Gourlay admitió que en verano llevaron a cabo una transición en el Valencia de cara a crecer en las próximas temporadas, aunque deja caer que el impacto no es inmediato. "Creo que el verano pasado comenzamos una transición en el club. Estas cosas a veces llevan tiempo. Conozco las expectativas del Valencia Club de Fútbol y de la afición. Todos trabajamos duro cada día para lograr nuestro objetivo y seguiremos haciéndolo. Pero entiendo lo que tenemos que hacer y cómo debemos lograrlo", sentenció el director deportivo del Valencia que sigue trabajando en busca de una mejoría que, por lo pronto, no ha llegado a Mestalla que sigue luchando por recuperar la grandiosidad que poseía el Valencia y regresar a las noches europeas que tanta ilusión han dejado en el feudo valenciano.