Carlos Corberán sobre el penalti y la derrota del Valencia ante el Real Betis: "No interpretamos que es penalti, pero el árbitro lo interpreta de forma diferente"

El entrenador del Valencia lamento la derrota ante el Real Betis y mostró su punto de vista acerca del polémico penalti que condicionó el duelo para la plantilla che

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, se mostró muy dolorido por la derrota del Valencia ante el Betis. Más que por el resultado, que fue por la mínima, el técnico che lamenta la forma en la que el cuadro de Pellegrini le ha ganado la partida por 2-1. Los valencianista se adelantaron en el marcador, pero un polémico penalti a favor del Betis cambió el rumbo del partido, algo que, psicológicamente, tal y como ha confesado Corberán, ha afectado a la plantilla que tiró la toalla con el gol final de Pablo Fornals sobre la bocina.

El polémico penalti según Carlos Corberán

"Somos conscientes de que siempre va a haber aciertos y errores y todos tomamos decisiones que a veces son las acertadas y a veces no, y no queda otra que aceptarlas con todo el dolor porque todos queríamos lo mejor para el equipo. Analizando el penalti, Copete despeja el balón y, después de despejar, pisa al jugador. Para despejar no puede impedir el poner el pie y, al final, el pie tiene que apoyar. Si apoya antes del despeje es un penalti. Si después de haber despejado el balón, no interpretamos que es penalti, pero el árbitro lo interpreta de forma diferente y no queda otra que aceptarlo".

Sensaciones de Carlos Corberán tras la derrota del Valencia

"El resultado es muy doloroso porque el equipo ha salido al campo con una determinación tremenda de ir a por el partido, teniendo momentos muy buenos de fútbol, alternando también momentos donde tenemos que defender a un rival que tiene siempre peligro. Con el transcurso de los minutos, ha habido un momento donde el partido estaba equilibrado, donde no pasaba nada o no demasiado a favor nuestro y tampoco nada o no demasiado a favor del Betis. No hemos acabado el partido como queríamos haberlo acabado".

Últimas horas del mercado de fichajes del Valencia

"Todavía quedan 24 horas de mercado, pero me centro en trabajar con los que estamos, ya dije que el Valencia se había reforzado y tratar de compenetrarnos mejor, de entender el partido mejor y de hacer las cosas todos mejor porque es una pena que no hayamos conseguido un mejor resultado hoy. El tema de Raba tiene que ver con que en las convocatorias entra un número determinado de futbolistas, teníamos cubierto los futbolistas que viajamos, luego Guido, por problemas de gastroenteritis, ha quedado fuera y por eso ha entrado Pere Joan".