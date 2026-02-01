Betis 2-1 Valencia: Remontada casi sin resuello para recuperar la quinta plaza

'Chimy' Ávila, desde los once metros, y Fornals, sobre la bocina, voltean el tanto de Luis Rioja, tras detener Valles una pena máxima; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Recupera el Real Betis la quinta plaza de LaLiga y se acerca un poco más a la 'zona Champions', que quedará como mucho a siete puntos si hay asalto al Metropolitano el próximo domingo, después de un duelo sufrido ante el Valencia CF, que se adelantó por medio de Luis Rioja tras desperdiciar un penalti, atajado de manera brillante por un Álvaro Valles que demostró más veces sus reflejos. Aprovecharía el suyo el 'Chimy' Ávila para permitir que, casi sin fuerzas ya, una contra de Nelson Deossa la convirtiera Pablo Fornals en el 2-1 definitivo.

El primer cuarto de encuentro en La Cartuja fue frenético. Intentaron los de Carlos Corberán aprovechar el lógico cansancio de su anfitrión, que viene de jugar el jueves en Europa League y arrastra hasta ocho bajas, con varios jugadores más citados y hasta titulares entre algodones. Apretaron con balón y argumentos los rojillos, aunque el primer aviso serio fue heliopolitano: Sergi Altimira filtra por dentro para el pase de la muerte de Antony Matheus dos Santos y la pifia a bocajarro en el segundo palo de Ez Abde.

Fue la excepción que confirmaba la regla de las mayores frescura e inspiración del conjunto che. Así, Arnaut Danjuma hacía estragos a la espalda de Aitor Ruibal, asistiendo en el 7 para que Diego Llorente bloqueara el latigazo de Luis Rioja. Cuatro minutos más tarde, el de Sallent derribaba dentro del área al neerlandés, cometiendo un claro penalti que Pepelu García lanzó con 'paradiña' para el paradón de Álvaro Valles, que regresaba sorprendentemente bajo palos. Un alivio puntual, porque la insistencia levantina tuvo premio.

Nadie se interpuso en el 20 entre el zurdazo raso de Rioja, que armó rápido la pierna tras la dejada de Lucas Beltrán para sorprender al meta rinconero. No lo celebró el extremo de Las Cabezas de San Juan, bético confeso. Pero no hubo tiempo para lamentaciones, pues José Copete pisaba a Aitor Ruibal en el área contraria para que el 'Chimy' Ávila, tirando a romper, convirtiera la segunda pena máxima de la tarde. Lo intentaron ya ambos hasta el descanso con más ganas que precisión, especialmente el ex de la Fiorentina, encimado por Marc Bartra a la postre.

En la reanudación, con Pablo Fornals ya a los mandos, se reprodujo el asedio inicial de la fase anterior, aunque los dos centrales y el portero verdiblancos se lucieron cual frontón ante los disparos desde muy cerca de Lucas Beltrán, Luis Rioja y Filip Ugrinic, que forzó un córner en el que se pidió mano de Bartra, aunque había un empujón previo a la melé de Dimitri Foulquier. Tenía más fondo físico y empaque el Valencia CF, aunque buscaba el Real Betis engancharse con latigazos.

A renglón seguido, molestó Sánchez Martínez a Nelson Deossa en una falta ensayada que había sacado Ez Abde, quien vio cómo su par se interpuso en el regalo que enseguida le brindaba un batallador 'Chimy' Ávila. Uno de los muchos escarceos en un periodo más espeso donde las vigilancias se impusieron a los ataques, dando ambos por bueno tácitamente las tablas. Lo intentó desde su casa Umar Sadiq, que vio adelantado a Álvaro Valles pero no pudo sorprenderle.

Siempre habrá versos sueltos, como el de Beni Melal, que sacó fuerzas de flaqueza para romper la cintura a Eray Cömert y mandarla, algo escorado, al lateral de la red. Le quedaba resuello aún a Deossa, que se inventó a dos minutos del epílogo una galopada hasta la línea de fondo y un pase atrás que, a la segunda, mandó a la red Pablo Fornals, frenado en primera instancia por César Tárrega, que no impide que el balón se quede muerto en el área chica para satisfacción de un castellonense con la flechita para arriba esta temporada.

Ficha técnica del Real Betis - Valencia CF de LaLiga EA Sports

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Diego Llorente (Valentín Gómez 91'), Ricardo Rodríguez; Altimira (Fornals 46'), Marc Roca; Antony (Ortiz 91'), Deossa, Ez Abde; y 'Chimy' Ávila (Pablo García 67').

Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier, Copete (Tárrega 80'), Cömert, Gayà; Luis Rioja (Diego López 77'), Pepelu (Santamaria 72'), Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán (André Almeida 72'); y Hugo Duro (Sadiq 72').

Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR. Amarillas a los visitantes Cömert, Pepelu, Foulquier y David Rangel (delegado de equipo).

Goles: 0-1 (20') Luis Rioja; 1-1 (23') 'Chimy' Ávila, de penalti; 2-1 (88') Fornals.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 22ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 57.523 espectadores, con una buena representación che en la zona visitnate. En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio por las 47 víctimas mortales de los diferentes accidentes ferroviarios ocurridos a finales de enero.