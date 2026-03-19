Los planes de Florentino con la cantera del Real Madrid: Pitarch y Palacios, polos opuestos

El Real Madrid vive un momento clave para su cantera con la irrupción de Thiago Pitarch en el primer equipo, mientras el club estudia el futuro de César Palacios ante la fuerte competencia en el centro del campo. Florentino Pérez define el futuro de 'La Fábrica', que ha accedido a la 'final four' de la Youth League

El Real Madrid atraviesa una fase en la que la cantera ha pasado de ser un recurso secundario a convertirse en una solución real. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, unida a las numerosas bajas por lesión en el primer equipo, ha abierto la puerta a varios jóvenes que han respondido con personalidad en un contexto de máxima exigencia competitiva.

En ese escenario, el nombre propio es el de Thiago Pitarch. El centrocampista de 18 años ha irrumpido con fuerza en el primer equipo, ofreciendo un rendimiento inmediato que ha sorprendido tanto al cuerpo técnico como a la afición. Su capacidad para interpretar el juego, asumir responsabilidades y competir al máximo nivel ha reforzado la confianza en el talento formado en 'La Fábrica'.

Thiago Pitarch cambia el discurso en el Bernabéu

Pero el impacto de Pitarch va más allá de lo estrictamente futbolístico. Su irrupción ha reactivado un debate habitual en el entorno madridista: la apuesta por la cantera frente a las grandes inversiones en jóvenes talentos procedentes de otros clubes. El rendimiento del canterano ha demostrado que hay recursos internos capaces de competir al más alto nivel sin necesidad de acudir siempre al mercado.

El centrocampista ha sabido aprovechar su oportunidad en un momento delicado para el equipo, consolidándose como una alternativa fiable en la rotación. Su crecimiento ha sido tan rápido que ya se le considera una pieza a tener en cuenta en la planificación inmediata, algo que no es habitual en un club con tanta competencia interna.

César Palacios, entre el talento y la falta de espacio

Sin embargo, no todos los canteranos viven la misma realidad dentro del club. El caso de César Palacios representa la otra cara de la moneda. El mediocampista ofensivo, de 21 años, ha tenido participación con el primer equipo esta temporada, pero su futuro en el Santiago Bernabéu no está garantizado.

Según apunta As, el Real Madrid contempla la posibilidad de facilitar su salida en el próximo mercado. El jugador cuenta con el interés de varios clubes europeos, especialmente en España, Alemania, Italia y Portugal, lo que abre la puerta a una operación que podría beneficiar a todas las partes implicadas.

La competencia, el gran obstáculo

El principal problema para Palacios no es su nivel, sino el contexto en el que compite. El centro del campo del Real Madrid es uno de los más exigentes del fútbol europeo, con una acumulación de talento que reduce significativamente las oportunidades para jugadores en fase de crecimiento.

El propio futbolista es consciente de esta situación y de que su progresión puede verse frenada si no dispone de continuidad. Tras haber probado la dinámica del primer equipo, su ambición pasa ahora por encontrar un entorno donde pueda consolidarse y seguir evolucionando como profesional.

Una salida con control estratégico

En cualquier caso, el Real Madrid no perdería el control total sobre el jugador en caso de salida. Como es habitual en este tipo de operaciones, el club se reservaría un porcentaje de sus derechos, lo que permitiría mantener una opción de recompra en el futuro.

Este modelo responde a una estrategia cada vez más consolidada en la entidad, que busca facilitar el desarrollo de sus jóvenes fuera del club sin renunciar a recuperarlos si alcanzan el nivel esperado. Una fórmula que ya ha dado resultados positivos en otras operaciones recientes.

La Youth League refuerza el mensaje

Pero el buen momento de 'La Fábrica' no se limita al primer equipo. El juvenil del Real Madrid ha logrado clasificarse para la 'final four' de la Youth League, confirmando el excelente estado de salud de la cantera blanca en el panorama europeo.

El equipo consiguió remontar ante el Sporting de Portugal en un partido exigente, en el que mostró carácter competitivo y capacidad de reacción. Los goles de Jacobo Ortega y Roberto Martín, ambos tras asistencias de Carlos Díez, certificaron una victoria que coloca al conjunto blanco entre los mejores del continente en categoría juvenil.

Un escaparate de talento para el futuro

Este logro tiene un valor añadido significativo, ya que el Real Madrid será el único representante español en la fase final del torneo tras las eliminaciones de Villarreal y Atlético de Madrid. Además, el equipo regresa a esta instancia seis años después, lo que refuerza la idea de que la cantera vuelve a estar en un momento de crecimiento sostenido.

El próximo reto será el PSG en semifinales, en una cita que se disputará en Lausana y que servirá como escaparate para una nueva generación de futbolistas que aspiran a dar el salto al primer equipo.

La cantera vuelve a ser una solución real

El contexto actual invita a una reflexión dentro del club, donde Florentino Pérez tiene un sus manos el desarrollo de jóvenes promesas. La irrupción de Thiago Pitarch, el crecimiento del juvenil y la situación de jugadores como César Palacios evidencian que el talento existe, pero que su gestión es clave para aprovecharlo correctamente.

El Real Madrid se encuentra en un punto en el que debe equilibrar su política de fichajes con una mayor apuesta por el talento propio. En un calendario cada vez más exigente y con plantillas sometidas a una gran carga física, la cantera puede convertirse en un recurso de primer nivel.

El futuro inmediato del club se construye entre decisiones. Algunas pasan por apostar por quienes ya están dentro. Otras, por dejar salir a quienes necesitan crecer fuera. En ese equilibrio se define el modelo que quiere Florentino.