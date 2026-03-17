El Real Madrid se fija en el ‘Messi griego’, Konstantinos Karetsas

Con un más que previsible rejuvenecimiento de la plantilla del Real Madrid de cara al próximo verano, son varios los nombres que entran en la lista de promesas de Juni Calafat, jefe de ojeadores del conjunto blanco. El último nombre en ser vigilado corresponde a Konstantinos Karetsas, conocido como el ‘Messi griego’, que pertenece actualmente al Genk de la Liga Belga

El Real Madrid vive un presente complicado debido a las diversas ausencias físicas que conlleva una plantilla envejecida. Con jugadores recién salidos de ‘La Fábrica’ tomando cada vez más protagonismo, como el caso de Thiago Pitarch, no es de extrañar que el conjunto blanco empiece a planificar un rejuvenecimiento de sus activos de cara al próximo mercado estival, donde el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá será el escaparate perfecto para los nuevos talentos mundiales.

Anticipándose al gran torneo, donde el Madrid ya cuenta con experiencia fichadora, como ocurrió con James Rodríguez en el Mundial de 2014, Juni Calafat, jefe de ojeadores del club, comienza a sondear diferentes perfiles, centrados especialmente en el mediocampo.

Así, como en su momento se consiguió la transferencia de un jovencísimo Arda Güler, que despuntaba en el Fenerbahçe turco, ahora es el turno de vigilar a un gran talento de la Liga Belga, Konstantinos Karetsas, como informa Sport Illustrated.

El ‘Messi griego’

A sus 18 años, Konstantinos Karetsas ya se haa ganado el sobrenombre del ‘Messi griego’. Con 1,71 metros de altura, rápido, ágil y gran visión de juego, el mediapunta recuerda al astro argentino en sus inicios. Además, Karetsas puede jugar en la banda derecha, siendo un perfil polivalente, algo muy codiciado en el fútbol moderno.

Actualmente en las filas del Genk de la Liga Belga, el joven talento griego debutó con el primer equipo en mayo de 2024, con tan solo 16 años. Poco después, cerca de cumplir los 17 años, haría su debut con la Selección griega absoluta. En un encuentro de la primera jornada de clasificación para el próximo mundial, el centrocampista abrió el marcador en la goleada 5-1 de Grecia a Bielorrusia.

Un ascenso meteórico

Karetsas, que solo ha completado una temporada como profesional en su carrera, ya es toda una sensación en Bélgica. Con un valor de 35 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, el jugador griego se sitúa el noveno en la lista de jugadores más valiosos de su edad, por detrás de estrellas como Lamine Yamal, Estevao o Lennart Karl.

La pasada campaña, su primer año futbolístico completado íntegramente como profesional, la joya del Genk disputó 39 encuentros, 23 de ellos como titular, donde anotó 3 goles y repartió 3 asistencias.

Tras una temporada de consagración, en el presente curso empieza a labrarse un nombre en el panorama europeo. Con 41 partidos entre Liga Belga, Europa League y Copa Belga, Karetsas se ha consagrado como fijo en el once belga con 32 titularidades, donde ya ha anotado 3 dianas, y dejado 12 asistencias, situándolo como segundo mayor asistidor de su campeonato nacional de liga.

Por otro lado, en la Europa League, donde el Genk superó por 1-0 al Friburgo en la ida de octavos de final, el ‘Messi griego’ acumula 3 asistencias, mismos números que jugadores de la talla de Antony o Iago Aspas.

De ser capaces de sellar sus respectivas eliminatorias, Karetsas podría tener un primer contacto con el fútbol español ante el RC Celta de Vigo, como parte de los cuartos de final del segundo torneo europeo de clubes.

Un verano libre para negociar

Con la Selección de Grecia eliminada en el clasificatorio para el próximo Mundial de 2026, la promesa griega podrá disfrutar de unas vacaciones estivales donde negociar con cualquiera de los grandes clubes interesados por él.

Según la información mencionada, en el ‘Viejo Continente’, grandes clubes de la talla de Bayern Múnich, AC Milan o Borussia Dortmund ya comienzan a tantear a un jugador que ha entrado de lleno en la lista de objetivos del Real Madrid.

El Genk sabe que dispone de un diamante en bruto, y con contrato hasta 2029, podrá intentar rascar algo más de los mencionados 35 millones de euros. Con nuevos nombres que irá apareciendo mientras se desarrolla la cita mundialista, el de Konstantinos Karetsas ya empieza a aparecer en las oficinas de Valdebebas mucho antes de finalizar la temporada de clubes, mientras el equipo de Álvaro Arbeloa afronta un vital partido de vuelta ante el Manchester City en la Champions League.