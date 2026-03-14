El Real Madrid ficha a la promesa del Alavés, Victory Okorie, y se adelanta al Barcelona

Victory Okorie, lateral izquierdo de 16 años del Deportivo Alavés e internacional con la Selección española sub-16, se incorporará a la cantera del Real Madrid al final de la temporada. El joven defensor también despertó el interés de grandes clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund

El Real Madrid continúa reforzando su cantera con talento joven y ha cerrado la incorporación de Victory Okorie, una de las promesas más destacadas del fútbol base español. El lateral izquierdo del Deportivo Alavés, de apenas 16 años, ya ha firmado con el conjunto blanco y se incorporará a 'La Fábrica' al finalizar la presente temporada.

El fichaje supone un movimiento estratégico del club madrileño en la captación de talento juvenil, ya que varios grandes equipos europeos seguían de cerca la evolución del futbolista.

Una de las joyas de la cantera del Alavés

Pero el interés en Okorie no es casual. El joven defensor se ha convertido en una de las grandes promesas del Deportivo Alavés en los últimos años gracias a su rendimiento en las categorías inferiores del club.

Nacido el 1 de enero de 2010, el lateral ha destacado por su potencia física, su madurez en el juego y su capacidad para competir pese a su corta edad. Estas cualidades le han permitido dar pasos importantes en su desarrollo y llamar la atención de los ojeadores de varios clubes importantes.

Además, el futbolista ya ha sido convocado en varias ocasiones con la Selección española sub-16, lo que confirma su proyección dentro del panorama del fútbol base nacional.

Un fichaje con fuerte competencia internacional

Pero el Real Madrid no ha sido el único club interesado en el joven talento. Según informó Marca, equipos de primer nivel en Europa también habían puesto sus ojos en el lateral del Alavés. Entre los clubes que seguían su evolución se encontraban el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund.

Todos ellos valoraban el potencial del jugador y su capacidad para convertirse en un lateral moderno con recorrido ofensivo y solidez defensiva. Finalmente, el conjunto blanco ha logrado adelantarse en la carrera por el futbolista y asegurar su incorporación.

Destino: 'La Fábrica'

El siguiente paso en la carrera de Okorie será su llegada a Valdebebas. Una vez finalice la temporada, el defensor se incorporará a las categorías inferiores del Real Madrid para continuar su formación en la cantera blanca.

'La Fábrica' es considerada una de las estructuras de formación más prestigiosas del fútbol europeo, y el club confía en que el joven lateral pueda desarrollar allí todo su potencial. La estrategia del Real Madrid en los últimos años ha sido reforzar de manera constante sus equipos juveniles con jugadores de gran proyección para asegurar el futuro deportivo del club.

El valor de apostar por el futuro

Pero este tipo de operaciones también reflejan la importancia que los grandes clubes conceden al talento emergente. La competencia por jóvenes promesas se ha intensificado en el fútbol europeo y los clubes buscan asegurar a los futbolistas con mayor proyección cada vez a edades más tempranas.

En ese contexto, el fichaje de Victory Okorie representa un pequeño triunfo para el Real Madrid en el mercado de talento juvenil. El tiempo dirá hasta dónde puede llegar el joven lateral, pero su incorporación demuestra que el club blanco sigue atento al desarrollo de las futuras estrellas del fútbol europeo.