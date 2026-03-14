Nino, histórico delantero del Elche: "Me quedo con Fede Valverde, por delante de Mbappé, Vinícius y los demás"

Juan Francisco Martínez Modesto, histórico delantero del Elche CF conocido como Nino, analizó el próximo duelo del conjunto franjiverde ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu durante la jornada 28 de LaLiga. El exfutbolista, ahora entrenador del Juvenil B ilicitano, valoró el momento del equipo de Eder Sarabia, elogió a Fede Valverde y recordó su paso por la cantera madridista

El Real Madrid recibe al Elche en un momento clave de la temporada, con la pelea por LaLiga al rojo vivo y la eliminatoria de Champions League frente al Manchester City en el horizonte. En la previa del encuentro, una voz autorizada del club ilicitano como Nino ha analizado el desafío que afronta el equipo de Eder Sarabia.

El histórico delantero, máximo referente ofensivo del Elche durante más de una década, habló sobre la complicada visita al Bernabéu, el presente del conjunto franjiverde y la admiración que siente por uno de los jugadores del equipo blanco.

Una leyenda del Elche que ahora mira desde el banquillo

Nino es uno de los nombres más importantes de la historia reciente del Elche. El delantero almeriense disputó 13 temporadas con la camiseta franjiverde y marcó 133 goles con el club, más de la mitad de los 242 tantos que anotó a lo largo de su carrera.

Con más de 800 partidos como profesional y cinco ascensos en su palmarés, el exdelantero se retiró cerca de los 41 años tras una trayectoria que se prolongó durante más de dos décadas.

Ahora vive el fútbol desde una perspectiva distinta. Tras colgar las botas, se ha incorporado a la cantera del club ilicitano, donde dirige al Juvenil B mientras continúa formándose como entrenador.

En una entrevista concedida a As, el exfutbolista explicó cómo está viviendo esta nueva etapa: “Me voy acostumbrando a que me llamen míster. Yo nací para ser futbolista y eso no se pierde nunca. Lo he disfrutado mucho, pero ahora me ha picado el gusanillo de los banquillos y me encanta”.

Un Bernabéu siempre complicado

Pero el foco inmediato está en el partido del Bernabéu. El Elche llega al encuentro en una situación delicada en la clasificación, apenas un punto por encima de la zona de descenso que marca el Mallorca.

A pesar de la dificultad del escenario, Nino cree que el equipo debe competir con personalidad para intentar sorprender al conjunto blanco. “Más allá de la situación puntual, nunca es buen momento para visitar ese estadio”, explicó. “Las pocas opciones de conseguir algo pasan por ser ordenados, estar juntos, muy concentrados y ser contundentes en las áreas”.

Además, el exdelantero reconoce que las posibles rotaciones del Real Madrid no facilitan demasiado la tarea del rival. “Entre las rotaciones y las lesiones pueden aumentar un poco las posibilidades, pero los que salgan son jugadores del Madrid y eso lo dice todo. Son elegidos y están compitiendo por la liga. No van a regalar nada”, señaló.

La admiración por Fede Valverde

Uno de los nombres propios que destacó durante la entrevista fue el de Fede Valverde. El centrocampista uruguayo fue clave en la reciente victoria del Real Madrid ante el Manchester City en la Champions League con su triplete.

Para Nino, su rendimiento va mucho más allá de ese partido. “Fue una lección de liderazgo, de capitanía y de representar los valores del Madrid cuando más falta hacía”, afirmó.

Incluso fue más allá al ser preguntado por qué jugador del conjunto blanco ficharía para el Elche. “Me quedo con Fede, por delante de Mbappé, Vinícius y los demás”, aseguró. “No por los tres goles ante el City, sino por lo que trabaja, lo humilde que es y lo que ayuda a sus compañeros”.

Según explicó, el perfil del uruguayo representa exactamente lo que cualquier entrenador busca en su equipo: “A nivel de rendimiento es descomunal. Siempre está al pie del cañón, lo pongan donde lo pongan, y nunca se borra”.

Confianza en la plantilla del Elche

Pese a la compleja situación clasificatoria, Nino mantiene plena confianza en la plantilla del Elche. El exdelantero destacó especialmente el papel de Aleix Febas, uno de los futbolistas más importantes dentro del esquema de Sarabia. “Le sobra fútbol. Ha encajado a la perfección en el sistema y se ha ganado el respeto de todos en la ciudad”, explicó.

Para el técnico de cantera, el centrocampista es una pieza fundamental en el crecimiento del equipo: “Corre mucho, conduce muy bien, rompe líneas y se ha convertido en un pulmón básico para nosotros”.

Recuerdos de su pasado en el Real Madrid

Nino también recordó durante la entrevista su etapa en la cantera del Real Madrid, donde llegó con apenas 15 años. Aquella experiencia, aunque breve, marcó profundamente al delantero. “Recién salido de Vera, mi pueblo, me vi en la capital entrenando con el Madrid. Iba corriendo en los entrenamientos y a veces lloraba porque echaba de menos a mi familia”, confesó.

A pesar de la dificultad inicial, siempre ha guardado un recuerdo especial de aquella etapa. “Estaré eternamente agradecido al club por lo que aprendí allí”, afirmó.

Ahora, años después, el fútbol vuelve a cruzar los caminos del Real Madrid y el Elche. Y aunque el desafío parece enorme, Nino confía en que su equipo pueda competir y soñar con una sorpresa en el Bernabéu.