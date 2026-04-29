Dituro le gana la batalla a Iñaki Peña por la portería y asume el reto de la salvación del Elche

El portero argentino ya ha alcanzado las 17 titularidades esta temporada, a diferencia de las 16 del meta cedido por el Barcelona, que ha perdido protagonismo en los primeros meses de 2026. El primero, además, lleva diez partidos seguidos de LaLiga entrando en el once inicial de Eder Sarabia

El Elche atraviesa una buena dinámica en LaLiga EA Sports, dónde ha conseguido tres victorias consecutivas, ante el Valencia, Atlético de Madrid y Oviedo. Entre otros factores, esto se debe a la elección de Eder Sarabia de elegir a Matías Dituro en las últimas fechas. El argentino ha cosechado diez partidos seguidos siendo titular en el campeonato doméstico, alcanzando de esta manera las 17 en lo que llevamos de temporada.

Por otro lado, Iñaki Peña, que se encuentra cedido por el Barcelona, ha acumulado 16 titularidades hasta la fecha, recibiendo un total de 28 goles, a diferencia de los 22 que ha encajado Matías Dituro.

Eder Sarabia define su portero titular en el Elche

Eder Sarabia ha mostrado claras sus preferencias en la portería del Elche, sobre todo en gran parte de los partidos de esta segunda vuelta de LaLiga EA Sports. Matías Dituro ha jugado titular en los últimos 10 encuentros del campeonato doméstico, dónde ha encajado 15 goles.

Sus actuaciones han sido fruto de halagos como el de Eder Sarabia, que en la previa del partido contra el Oviedo, apuntó que Matías Dituro "ha sido fundamental estos dos años con nosotros, sin ninguna duda. Siempre he contado un poco que, en esos primeros partidos de la temporada pasada, esos últimos partidos de pretemporada y demás, tenía dudas, tenía dudas, pero es que él, con su trabajo, con su compromiso, con su liderazgo..."

Eder Sarabia marca diferencias en la portería: uno está por delante

Desde su llegada al Elche, Matías Dituro ha ido dando pasos hacia delante, mejorando poco a poco sus registros en un equipo que viene de ascender a Primera División. El argentino cuenta con el dato de 1,29 dianas por partido, a diferencia de un Iñaki Peña que sube ligeramente la cifra a 1,75 por cada encuentro. Tras ello, todo parece que indicar que Eder Sarabia tomará la misma decisión en portería para las próximas jornadas de LaLiga.

Matías Dituro parte por delante para entrar en el once titular tras entrar en diez ocasiones seguidas en la alineación del Elche. Por ello, el argentino asumirá el reto de la salvación, que podría asumir el corte de los 42 puntos. Con 38 actualmente, los de Eder Sarabia se encuentran a cuatro de los puestos de descenso. Sin embargo, por delante tienen enfrentamientos de alto nivel, como son los del Celta de Vigo, Alavés, Real Betis, Getafe y Girona.

El Elche encuentra estabilidad bajo palos: Dituro lidera la racha de tres triunfos seguidos

El Elche viene de recibir tres remates a puerta en la victoria ante el Oviedo. Además, los de Guillermo Almada llegaron a firmar hasta 12 lanzamientos totales, pero solo uno acabó en la portería de Dituro, el de Ilyas Chaira en el minuto 76. Datos muy similares al encuentro contra el Atlético de Madrid en el Martínez Valero, dónde los de Simeone dejaron el registro de tres remates a puerta y firmando dos goles, ambos de Nico González.

Esta es una situación que se ha repetido en el Elche, sobre todo en los tres triunfos seguidos que ha conseguido el equipo de Eder Sarabia. En la victoria frente al Valencia, los de Carlos Corberán llegaron a rematar a puerta hasta en ocho ocasiones, sumado a los 22 remates en total, lo que pone a prueba el buen estado de forma de Matías Dituro, que fue el MVP en el choque del Martínez Valero, junto con Aleix Febas.

Eder Sarabia: "La competencia le ha hecho mejor a Matías Dituro"

El entrenador del Elche ha sido preguntado en numerosas ocasiones por sus preferencias en la portería. El hecho de tener un portero como Iñaki Peña, cedido por el Barcelona, además de un Matías Dituro que cumple su tercera temporada en el equipo de Eder Sarabia ha creado una dura competencia.

Por ello, Eder Sarabia, en una rueda de prensa que tuvo lugar, alabó el hambre de Matías Dituro por mejorar: "Tiene un deseo absolutamente espectacular de comprometerse con lo que necesitamos, con ser un líder increíble y, bueno, tiene principalmente con Iñaki Peña una grandísima competencia, que eso creo que les ha exigido y, sobre todo, a Matías Dituro le ha hecho mejor".