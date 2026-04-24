Eder Sarabia, antes de visitar el Carlos Tartiere: "Es el momento de dar un golpe sobre la mesa y ganar en Oviedo"

El entrenador del Elche ha destacado la importancia del choque ante el conjunto de Guillermo Almada, el desplazamiento de la afición ilicitana a Asturias y el momento de Matías Dituro, entre otros temas

El Elche visita al Oviedo el próximo domingo en el Carlos Tartiere, el choque de la jornada 32 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Eder Sarabia viene de dos victorias consecutivas, ante el Valencia y Atlético de Madrid. Pese a ello, el equipo ilicitano se encuentra a dos puntos del descenso, con todo por decidir en los últimos encuentros.

Por otro lado, Eder Sarabia ha hablado ante los medios de comunicación sobre el estado físico de su equipo, ya que vienen de jugar el pasado miércoles contra el Atlético de Madrid. Además, el técnico ha hablado del nivel de Matías Dituro, además de la mala racha en los encuentros que han disputado fuera de casa esta temporada.

Eder Sarabia anticipa cambios contra el Oviedo

De esta manera, Eder Sarabia ha dejado la duda hasta la sesión de mañana: "Necesitamos verles un poco mañana. Es verdad que hoy hemos dividido el grupo. Algunos estaban en más dos y han hecho más regenerativo. Con los otros hemos hecho dos entrenamientos buenos y hoy, principalmente, trabajo táctico un poco contra los chicos del filial, que nos están ayudando, aparte de todo lo que están compitiendo y rindiendo con su equipo".

Por ello, Eder Sarabia, que elogió el partido de Affengruber el pasado miércoles, ha explicado que "la verdad es que la gente ha recuperado bastante bien, pero necesitamos ver un poco mañana, en el menos uno, cómo están todos y, a partir de ahí, va a haber cambios, seguro. Pero no lo tengo del todo claro, necesito ver mañana para acabar de decidirlo".

Eder Sarabia, sobre los detalles que han penalizado al Elche fuera de cara

Eder Sarabia se mostró convencido de poder permanecer en Primera División, por lo que apunta directamente a conseguir el triunfo el próximo domingo ante el Oviedo en el Carlos Tartiere: "100% nos podemos salvar sin ganar fuera de casa, pero no es nuestra mentalidad. Tenemos que ser autocríticos y exigentes. Es el momento de dar un golpe sobre la mesa y ganar en Oviedo".

Eder Sarabia valoró la mala racha del Elche fuera de casa, que viene de ganar al Atlético de Madrid: "Son muchos detalles: ha habido penaltis, ha habido faltas tontas, ha habido falta de acierto, ha habido falta de valentía, ha habido falta de claridad. Es el momento de dar ese golpe encima de la mesa y con firmeza, con determinación, con claridad, y hacer un gran partido, competirlo y conseguir esa victoria".

Eder Sarabia elogia a la afición del Elche por el desplazamiento a Oviedo

Eder Sarabia elogió el desplazamiento que llevará a cabo la afición del Elche a Oviedo, conciente de la intensa lucha actual que hay por la salvación y el descenso: "Saben que son importantes para nosotros. Yo creo que hay muchas cosas. Primero, porque viajar a Asturias es maravilloso, para absolutamente todo. Segundo, porque saben que son muy importantes. Y tercero, porque están muy ilusionados también y están con esa energía que sentimos nosotros también. Y agradecidos y todo".

El técnico del Elche afirmó que "a ver si con ese apoyo y con esa responsabilidad y con esa determinación, pues podemos todos juntos poder celebrar una bonita victoria". Cabe recordar que el conjunto de Eder Sarabia afronta una de las cuatro últimas visitas que tiene en esta recta final de LaLiga, ya que tendrá que jugar también en Balaídos ante el Celta de Vigo, frente al Betis en La Cartuja y contra el Girona en Montilivi.

Eder Sarabia se muestra "tranquilo" en portería y confía en Dituro

Eder Sarabia concluyó hablando de la figura de Dituro: "Matías Dituro ha sido fundamental estos dos años con nosotros, sin ninguna duda. Siempre he contado un poco que, en esos primeros partidos de la temporada pasada, esos últimos partidos de pretemporada y demás, tenía dudas, pero es que él, con su trabajo, con su compromiso, con su liderazgo...".

"Matías Dituro ha sido fundamental estos dos años con nosotros, sin ninguna duda".

Por eso, Eder Sarabia zanja cualquier tipo de duda que pueda haber en esa demarcación, pese a la competencia con Iñaki Peña "Estoy muy tranquilo en la portería. Con el caso que me preguntas en concreto de Matías Dituro, está en Primera División, rindiendo muy bien y está para, a pesar de la edad, creo que todavía tiene un recorrido muy grande para seguir haciendo cosas importantes."