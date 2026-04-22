Sarabia, sobre el partidazo de Affengruber: "Si no va al Mundial, será una de las injusticias más grandes de la historia del fútbol"

El técnico del Elche ha asegurado que, pese al triunfo, todavía no han hecho nada y tendrán que luchar por la permanencia "hasta el final"; ha destacado el gran partido del austríaco y de Gonzalo Villar

Eder Sarabia era un hombre muy feliz tras el pitido final. La victoria ante el Atlético de Madrid permite al Elche salir de la zona de descenso esta jornada y mirar el futuro con más optimismo, pero los tres puntos no fueron fáciles. "Es una victoria muy importante, también por cómo ha sido porque hemos empezado perdiendo. Hemos hecho lo que queríamos hacer. El aspecto defensivo entendimos que iba a ser determinante, como se ha demostrado en la persecución de David a su delantero. David ha puesto hambre y liderazgo, ha sido determinante. Nos faltó fútbol cuando nos quedamos con uno más. Hemos merecido la victoria", ha reconocido el técnico vasco.

La importancia del triunfo

"Reafirma que somos uno de los mejores equipos de la Liga, donde hay un ambientazo increíble. Seguimos viviendo noches mágicas. La gente cree y está identificada. Estamos en un buen momento. De esas diez finales, hemos ganado tres. El equipo sabe lo que se juega y tiene ese deseo. A lo mejor le falta algo de juego, pero ponemos cosas determinantes. El domingo hay otro partido determinante en Oviedo. Habrá cambios seguros porque necesitamos estar todos enchufados. Seguramente, iba a ser una pelea de más equipos. Desde hace tiempo, somos conscientes de lo que nos jugamos. Además, ponemos las cosas que necesita el equipo".

Tres victorias seguidas en casa

"La línea del equipo, en general, ha sido buena durante toda la temporada. Pero hay detalles que determinan los partidos. No hubo muchos equipos que nos superaron porque dimos siempre la cara. Sentimos que estamos bien, fuertes y creemos. Es otro partido que volvemos a remontar. Hacer historia es un título, un ascenso y también una salvación como la que estamos haciendo".

El partidazo de Affengruber

"Si no va al Mundial, será una de las injusticias más grandes de la historia del fútbol. Estábamos en el banquillo, teníamos el último cambio y le veía cansado. Pero le he dicho que la casta y el hambre que tiene... Cuando el fútbol no te llega para unas cosas, está Affengruber. Contagia al equipo y más cuando tienes a ese animal atrás. Es una victoria de equipo, pero por lo líder que es ha sido especialmente importante".

Fortaleza mental

"Hemos merecido en otros partidos sacar más puntos, pero cuando no los sacas te dan más dudas. El equipo en el Martínez Valero se cree capaz de remontar y no se ve inferior a ningún equipo. Las victorias son energías para el futuro".

Sufrimiento final

"Hemos sido bastante valientes para apretar con 3-2. Igual nos faltó algo de valentía para controlar el partido. Hay que saber jugar esos minutos porque hay más presión y estrés. El equipo demuestra que tiene cuajo y es maduro".

Falta ganar fuera de casa

"Es una de las cosas que he dicho. Hay que celebrarlo un poco, pero estar preparados para el domingo. Toca ganar ya un partido fuera de casa".

Valor a la victoria

"No sé cuantos millones cuesta el once del Atlético, pero son todos internacionales y muchos de ellos serán mundialistas. Ha entrado Griezmann, Barrios, Guiliano... Se puede decir lo que se quiera, pero tiene un equipazo y tiene un mérito enorme lo que hemos hecho".

La vuelta de Josan

"Dependiendo del partido y del rival entendemos que puede ser más o menos importante. Entendimos que era un partido para él. Nos ha dado mucha inteligencia para saber cuándo había que ser vertical. Nos va a dar mucho".

Valoración de Gonzalo Villar y su opción de compra

"No me sorprende nada. En el campo está demostrando lo que me dijo un día. Le costó la adaptación, pero es un grandísimo jugador. Está dando un gran nivel y genera competencia. Sí que me gustaría, sin ninguna duda. Es un chico espectacular. Ha madurado una barbaridad y siento esto como su casa. Es un jugador de muchas cualidades para el futuro".

La permanencia, más cerca

"Hay que poner las orejas tiesas porque no hemos hecho nada y la pelea será hasta el final. Las victorias te dan convencimiento. El mensaje de hoy es que mañana hay que pensar en el Oviedo".