Elche 3-2 Atlético de Madrid: El Elche sale del pozo y pone más cara la permanencia

El conjunto de Sarabia remonta al Atleti y aprovecha la expulsión de Almada a la media hora de juego para sumar tres puntos de oro que le permiten abandonar los puestos de descenso

El Elche ha conseguido un triunfo balsámico ante un Atlético de Madrid que está usando LaLiga casi como partidos de entrenamiento para la semifinal de Champions League de la próxima semana contra el Arsenal. Y eso que aprovechó el conjunto de Sarabia, que se está jugando la vida y de momento logra salir del descenso, meter al Alavés y poner la permanencia más cara todavía.

Empezó el Elche con más empuje haciendo valer su condición de local, donde ha sacado los mejores resultados esta temporada. Sin embargo, el Atlético de Madrid iba a adelantarse prácticamente en la primera jugada de peligro sobre la portería de Dituro.

Un jugadón de Nico González, con asistencia de tacón de Mendoza para que el argentina batiera al meta del Elche con un disparo centrado pero potente. Se las prometía felices el Atleti pero el Elche, lejos de acusar el golpe, siguió yendo a buscar el área contraria y ganando saques de esquina.

En uno de ellos iba a encontrar el empate después del rechace de la zaga rojiblanca, Tete Morente devolvía el balón al área de cabeza y Affengruber, más listo que ninguno para seguir el balón mientras la defensa salía del área y meter la puntera batiendo a Oblak en su salida a la desesperada.

Almada regala la remontada al Elche

Con el empate en el marcador, el Elche quiso más y fue a por más. Seguía rascando saques de esquina y encerrando al Atleti pero el 2-1 iba a llegar gracias al regalo de Almada, que se duerme en su área, Affengruber presiona y le roba el balón y el argentina, entre la protesta por falta y el agarrón, comete un claro penalti. Además vio la roja ya que el futbolista franjiverde se quedaba solo ante Oblak.

No perdonaba desde los once metros André Silva, que engañaba a Oblak pero apenas tres minutos más tarde, Nico González iba a empatar el partido aunque con suspense. El argentino volvió a marcarse una gran jugada personal, evitando que el balón saliese por línea de fondo con la cabeza, regateando a Dituro y empujando su remate con la cabeza, que sacaba Affengruber justo al traspasar la línea de gol.

Lo celebraba el argentino pero Cuadra Fernández señalaba saque de puerta al considerar que antes había salido el balón. Tuvo que entrar el VAR para corregir al colegiado, ya que el balón no había salido por completo y sí que traspasó la línea de gol en su totalidad.

Lograba el Atleti empatar el choque con uno menos antes del descanso y Simeone iba a organizar a su equipo con la entrada de Pubill y Molina, y ya más avanzada la segunda parte con Griezmann, Giuliano y Pablo Barrios.

André Silva saca al Elche del descenso

Pero el Elche iba a hacer valer su superioridad numérica con el paso de los minutos ante un Atlético que tiene la mente puesta en la Champions League. El conjunto de Sarabia embotellaba a su rival con continuos saques de esquinas y centros laterales, y uno de estos última iba a llegar el 3-2.

Después de un remate al poste cuyo rechace ganaba Affengruber, que estuvo en todos los goles del Elche, para apurar línea de fondo y poner el pase atrás que André Silva mandaba al fondo de la portería rojiblanca. Un gol balsámico que saca al Elche de la zona de descenso, le permite alcanzar los 35 puntos y poner la salvación más cara todavía, y de paso, meter al Alavés en el pozo.

- Ficha técnica:

Elche: Dituro, Sangaré (Chust 60'), Affengruber, Pétrot (Bigas 82'), Valera, Morente (Josan 67'), Villar, Febas, Neto (Cepeda 67'), Rafa Mir (Álvaro 67') y André Silva.

Atlético de Madrid: Oblak, Boñar, Lenglet, Le Normand (Pubill 46'), Julio Díaz (Molina 46'), Mendoza (Barrios 62'), Cardoso, Obed Vargas (Griezmann 62'), Nico González, Almada y Álex Baena (Giuliano 62').

Goles: 0-1 (10') Nico González; 1-1 (18') Affengruber; 2-1 (32') André Silva, de penalti; 3-2 (76') André Silva.

Árbitro: Cuadra Fernández (balear). Amonestó a Sangaré, Febas y Lenglet. Expulsó a Almada por roja directa en el 30'.

Incidencia: 27.587 espectadores en el Martínez Valero.