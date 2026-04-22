Simeone, "optimista" pese a todo, rescata una cosa de la derrota: "﻿De lo poco positivo, lo de él está bien"

El técnico del Atlético de Madrid destacó la importancia de la vuelta de Pablo Barrios y de que vuelva a "sentirse futbolista" para que les pueda ayudar en la recta final de la temporada

No está pasando por un buen momento el Atlético de Madrid, que acumula cuatro partidos consecutivos perdiendo en LaLiga, el último esta misma tarde frente al Elche, que logra salir del descenso con tres puntos balsámicos. La cara de Diego Pablo Simeone lo decía todo en la sala de prensa de Martínez Valero, aunque valoró el esfuerzo de sus jugadores tras jugar con uno menos desde el minuto 30 por la expulsión de Thiago Almada. "Yo creo que el partido lo comenzamos bien. El partido estaba yendo por el lugar donde creíamos que podíamos competir muy bien. Apareció la expulsión, y los diez chicos que quedaron en el campo compitieron muy bien. Y, bueno, dimos todo para poder, al menos, llevarnos un punto, pero el equipo no pudo ganar, y la responsabilidad de todo lo que le ha sucedido al equipo es mía", ha explicado.Cuestionado por cómo de tocado queda el vestuario tras esta derrota, Simeone dio la cara por sus pupilos. "Siempre soy optimista de cara a lo que va a venir. Está claro que tenemos futbolistas muy importantes. Confío en ellos absolutamente. Sé que van a sortear todas estas situaciones que estamos atravesando y confío absolutamente en mis futbolistas", ha asegurado.

La vuelta de Pablo Barrios, de lo poco bueno

Casi lo único positivo que ha dejado el partido de hoy para el Atlético ha sido el regreso de Pablo Barrios, que entró al campo en el minuto 62 de partido para reaparecer en competición después de nueve encuentros, ocho de baja por lesión y uno en el banquillo, y tras jugar tan solo uno de los últimos 18 duelos de su equipo. Las dos lesiones musculares consecutivas ya están olvidadadas, y el 'Cholo' espera que el centrocampista pueda ayudar en el tramo final de la temporada: "Es importante que el jugador empiece a sentirse futbolista. Pasó muchísimos días lesionado, la verdad que fueron demasiados, pero hoy está volviendo, ya se sintió mejor, terminó bien el partido. Y, de lo poco positivo, lo de él está bien".

En cuanto a sus protestas al árbitro, Cuadra Fernández, el técnico argentino quiso aclarar el motivo: "No, no lo escuché. Me acerqué simplemente para que no siguiera poniendo cartulinas amarillas a los jugadores que estaban cerca de él. Y nada, no escuché lo que estaban hablando".

Por último, Simeone hizo una valoración de Rodrigo Mendoza, que hoy fue titular ante sus excompañeros: "Con mucho crecimiento por delante, con ganas de progresar. Un chico con personalidad, con mucha intensidad en su juego, con calidad. Y, bueno, obviamente el tiempo le dará la posibilidad de demostrar todo esto que estamos hablando".