El dinero que cada club ganará a diario por sus internacionales en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

La FIFA ha anunciado que amplía los beneficios hasta la fase de clasificación, por lo que repartirá más dinero a todos aquellos clubes que tienen futbolistas en el Mundial con un aumento del 70% con respecto al de 2022

Todos los clubes que tienen a jugadores en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá estarán muy pendientes de que todos ellos vuelvan sanos de su participación mundialista y no tener que lamentar ninguna lesión de gravedad que les impida estar disponible para su entrenador en pretemporada o más meses pero por este riesgo que asumen, la FIFA les compensará económicamente.

Así, según ha anunciado el máximo organismo del fútbol mundial, cada club percibirá una cantidad mínima de 5.000 dólares, unos 4.300 euros al cambio de divisa, por día y jugador durante todo el tiempo que esté participando en el Mundial 2026.

Aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo mundialista, la FIFA recordó que los 355 millones de dólares (unos 307 de euros) acordados son parte del renovado memorando y que supone un aumento del 70% respecto a 2022. Además se dividirán en dos fondos, ya que, además de los que jueguen la fase final, también se beneficiarán los participantes en la fase clasificación.

El dinero por participar en la fase clasificatoria

Según la FIFA, se han reservado 100 millones de dólares (unos 86 millones de euros) para los clubes que liberaron jugadores para la fase preliminar, que se repartirán por jugador y por partido. A raíz de los 905 partidos clasificatorios, la retribución prevista asciende a unos 2.360 dólares (unos 2.040 euros) por futbolista y encuentro disputado.

Los clubes cuyos jugadores jueguen en la última fase, es decir, el Mundial del 11 de junio al 19 de julio, se repartirán otros 250 millones de dólares (unos 216 millones de euros).

La FIFA recalcó también que estos pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego y que se prevé una asignación mínima de 5.000 dólares (unos 4.140 euros) por jugador y día.

Infantino destaca su compromiso con los clubes

El comunicado de la FIFA también incluye unas palabras del presidente Gianni Infantino, donde destacó que "miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA"."Mediante al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que por primera vez se incluyen todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional", explicaba en un comunicado.Infantino resaltó el aumento del 70% respecto a 2022 de la cifra global que destinará el programa, con 355 millones de dólares, tras la disputa de casi 1.000 partidos entre la fase preliminar y la fase final.

"Esta es otra de las ventajas de la ampliación de la Copa Mundial de la FIFA, ya que nos permite ofrecer más apoyo a todo el ecosistema del fútbol, en especial a los clubes que liberan a los jugadores que compiten por deslumbrar en el Mundial. Agradezco al Consejo de la FIFA y a European Football Clubs su apoyo para hacer realidad este programa, que será histórico para jugadores y clubes de todo el mundo", añadió.

Al-Khelaïfi celebra la ampliación de la ayuda

Por su parte, el presidente de la EFC y del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, consideró que el programa de ayudas a clubes "es una parte esencial de la colaboración estratégica de EFC con la FIFA, y beneficiará a cientos de entidades, tanto grandes como pequeñas, de Europa y otras partes del mundo"."Estoy muy satisfecho de que, por primera vez, la ayuda económica se extienda también a los partidos de clasificación. De este modo, más clubes que nunca recibirán fondos por liberar a sus jugadores. Este acuerdo pone de relieve la colaboración entre los clubes y las selecciones nacionales", indicó.Al-Khelaïfi defendió que la EFC "trabaja en pos de los intereses de todos sus miembros, y de quienes no lo son, que forman parte del mundo del fútbol". "Los clubes desempeñan un papel fundamental en el éxito del fútbol de selecciones, ya que forman, contratan y liberan a los jugadores. Por su parte, las selecciones contribuyen al crecimiento y la visibilidad mundial de los clubes", concluyó.